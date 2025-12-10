Tolón condena de forma rotunda los asesinatos machistas de Rossmery, Jennifer y Sayuri en Torrijos, Sevilla y Barcelona

Minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en C-LM por los últimos tres asesinatos machistas, uno de ellos el de una mujer en Torrijos (Toledo). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha condenado de forma rotunda los asesinatos por violencia machista de Rossmery, Jennifer y Sayuri, de 39, 30 y 36 años respectivamente, asesinadas la última semana en Torrijos (Toledo), Sevilla y Barcelona, durante el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno.

Con estos asesinatos, son 45 las mujeres muertas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas, y 31 los menores de edad que han quedado huérfanos. Desde 2003, son ya 1.340 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género. Desde 2013, son 65 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre y 500 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España, ha informado la Delegación.

Acompañando a este minuto de silencio, y aplicando el protocolo aprobado por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Política Territorial cuando se produce un asesinato machista, se ha difundido una declaración institucional que destaca que, como sociedad democrática, "no podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres."

La violencia machista "es una violencia estructural, sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. La violencia contra las mujeres y niñas vulnera sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad".

Añade que, a pesar de los planteamientos negacionistas de la violencia machista, "vamos a perseverar y vamos a seguir avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia machista".

"Para ello, se hace un llamamiento a todas las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para mantener esta lucha desde la unidad y la firmeza".

ASISTENCIA

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días del año.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8h a 22h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.