Tolón espera "buenas propuestas" en materia de vivienda en el Debate del Estado de la Región

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

CUENCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha adelantado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a hacer en el Debate sobre el Estado de la Región que se celebra esta semana "buenas propuestas" relacionadas con la vivienda y en coordinación con el Ministerio.

A preguntas de los medios de comunicación, la delegada también ha respondido cuestiones sobre el estudio informativo de autovía Cuenca-Teruel, y sobre la Autovía Cuenca-Albacete.

En ambos casos ha respondido que "están realizándose los trabajos técnicos en el Ministerio". Además, ha confirmado que "no está descartada" la autovía de la Alcarria.

En otro orden de casos, Tolón también ha defendido las instalaciones de la Comisaría de Cuenca frente a algunas críticas lanzadas por el Sindicato Unificado de Policía, porque considera que son "la envidia de toda España".

Por último, Tolón ha informado de que, en el momento en el que se producía la rueda de prensa, no se habían registrado incidencias relacionadas con la huelga general de apoyo al pueblo palestino.