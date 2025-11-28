Tolón lamenta que el rechazo a la senda del déficit vaya a "repercutir directamente en los servicios públicos"

Archivo - La delegada del Gobierno, Milagros Tolón. - DELEGACION DEL GOBIERNO - Archivo

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha lamentado este viernes que el rechazo en el Congreso a la senda del déficit vaya a "repercutir directamente en los servicios públicos" que prestan ayuntamientos y comunidades autónomas.

Así lo ha indicado Tolón a preguntas de los medios tras inaugurar en el patio de la Delegación del Gobierno la Biblioteca Violeta, donde ha afirmado que las comunidades y los ayuntamientos van a recibir menos dinero, "y esto significa que va a repercutir directamente en los servicios públicos".

También se ha referido a quienes critican que el Gobierno está en parálisis para afirmar que "esto no es nuevo" porque "llevan pidiendo convocatoria a elecciones desde julio del 2023", punto en el que ha destacado la situación del país desde el punto de vista económico.

"Lo más importante es que el Gobierno de España está cumpliendo con la agenda social, que es el objetivo prioritario, y que hay recursos suficientes para llevar a cabo las políticas económicas y sociales", ha manifestado.

Es por ello por lo que se ha mostrado convencida de que cumpliendo con la agenda social, con la situación económica y con la "herramienta" de los fondos europeos para llevar a cabo todas estas políticas, "el Gobierno va a cumplir hasta el año 2027".