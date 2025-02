Tolón no ve como "crítica" el rechazo de Page a la propuesta del viaducto para el AVE en Toledo: "Es su postura"

Confía en que una solución "cuanto antes" para las familias desalojadas del cuartel de la Guardia Civil

TOLEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha considerado que el rechazo expresado por el presidente regional, Emiliano García-Page, a la opción de la estación del AVE en Toledo que propone un viaducto para salvar el Tajo, no es una "crítica" sino la "postura" del presidente que "ha mantenido, no solamente ahora, sino hace tiempo".

Así ha reaccionado Tolón después de que el pasado miércoles García-Page se manifestara contrario a la propuesta de AVE a Toledo que pone un "precipicio" al Salto del Caballo, sugiriendo que podía ir contra la ley.

"Yo, como exalcaldesa de Toledo, ya manifesté cuál era mi modelo de ciudad, que además se asemeja mucho a lo que decía, en este caso, la Junta de Comunidades", ha indicado Tolón.

Acto seguido, ha invitado al alcalde, Carlos Velázquez, a pronunciarse sobre esta cuestión, algo que "todavía" no ha hecho. "A mí esto me parece muy sorprendente. Que el alcalde de la ciudad no sepa qué modelo de ciudad quiere y tampoco se pronuncie en algo tan importante", se ha quejado.

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

De otro lado, respecto al recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra la resolución administrativa a través de la cual se ordena el desalojo del cuartel de la Guardia Civil en Toledo, en una información publicada por toledodiario.es, ha confiado en que el trabajo de la Guardia Civil sirva para ayudar a las familias.

Así, se ha remitido a un "informe que habla de cómo está la situación", valorando que la Dirección General de la Guardia Civil "está haciendo el trabajo perfectamente", no solamente desde Madrid, sino también internamente en la Comandancia de Toledo.

"Tienen toda nuestra ayuda por parte de la Delegación del Gobierno para que esta situación se solucione cuanto antes y podamos ayudar a las familias", ha manifestado.