Tolón, tras palabras de Page, prioriza que la financiación se aborde "ya" en el CPFF: "No puede esperar a octubre"

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, ha dado importancia este viernes a que el nuevo modelo de financiación autonómica se aborde "ya" en el mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, de que primero se convoque una Conferencia de Presidentes.

Así ha respondido Tolón, a preguntas de los medios, tras un acto en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, señalando que el nuevo modelo de financiación "no puede esperar a octubre".

"Es importante que se reúna ya ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, antes de que termine el mes de julio", ha incidido. Así, ha explicado que la Conferencia de Presidentes va a ser en otoño "porque antes no ha podido ser", debido a las elecciones autonómicas celebradas recientemente.

Tolón ha señalado que "lo importante" es que el Gobierno de España va a presentar presupuestos, poniendo el foco en que con el Ejecutivo de Pedro Sánchez las comunidades han recibido 300.000 euros más que con el PP, de los cuales Castilla-La Mancha ha recibido 12.500 millones más y se prevé para el próximo año sean 1.200 millones más.