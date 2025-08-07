Tolón pide precaución ante la ola de calor, que aumenta el riesgo de incendios

Varias personas caminan por la calle, a 5 de agosto de 2025,. - Jorge Armestar - Europa Press

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha pedido extremar la precaución ante las altas temperaturas que sufre la región, en aviso naranja este jueves, toda vez que esta situación climática aumenta también el riesgo de incendios.

"Hay que extremar las precauciones, sobre todo a las horas de máximo calor. El calor mata. Lo estamos viendo, y sobre todo mucha precaución en la región con respecto a todo lo que puede repercutir en incendios".

La representante del Gobierno central, que ha realizado estas declaraciones en Toledo tras el minuto de silencio en señal de repulsa por el último asesinato por violencia de género, ha precisado que el calor no solo afecta a España, sino también a Europa.

También ha hecho un llamamiento para evitar actividades que puedan generar incendios que en estos días se ven agravados por las altas temperaturas.

"Toda la precaución es poca para que no se produzcan los incendios que están afectando no solo a España, sino también a Europa como estamos viendo en Francia", ha afirmado la delegada, quien ha destacado el trabajo que realiza la Agencia Estatal de Meteorología, ofreciendo información sobre el tiempo en sus canales de difusión.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

En este contexto, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha alertado por altas temperaturas en casi toda la península hasta, al menos, el próximo martes.

Estas altas temperaturas previstas conllevan un importante aumento del riesgo de incendios forestales, por lo que es necesario extremar las precauciones. Según Aemet, esta semana continua el ascenso térmico favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la península.