Tolón ve "muy bien" que Page quiera ayudar a ayuntamientos que no recibirán fondos EDIL: "Es un complemento importante"

Archivo - La delegada del Gobierno de España en Castilla- La Macha, Milagros Tolón, en una foto de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha opinado que está "muy bien" que el Gobierno regional intente ayudar a que prosperen las alegaciones de municipios como Valdepeñas, Alcázar de San Juan o Toledo tras quedarse fuera de los repartos de los fondos EDIL amparados en los fondos europeos Feder.

Tolón, a preguntas de los medios este martes, ha contestado de esta manera al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien previamente ha aseverado que le gustaría que la decisión de dejar fuera a estos proyectos "se pudiera revisar" y anunciaba que ayudarán "en la medida de lo posible" a que presenten sus alegaciones.

En este sentido, la delegada ha señalado que la Junta "tiene recursos suficientes para apoyar a los ayuntamientos" por lo que cree que puede ser "un complemento importante".

"Yo creo que la colaboración entre administraciones es muy importante y aquí también la Junta de Comunidades tiene recursos económicos para ayudar a los proyectos que se han quedado fuera porque no han tenido la puntuación suficiente, como el caso de Toledo", ha añadido.

En este sentido, ha insistido en que el alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, "ha mentido" con respecto a ella y ha recordado que quienes forman parte del comité de evaluación de estos proyectos son "trece técnicos de cinco ministerios, de la Unión Europea y también de comunidades autónomas".