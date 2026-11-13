Tolón ve "totalmente racista" la propuesta de Vox de establecer cuotas de alumnos de otras culturas en las aulas

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Fernando Sánchez - Europa Press

TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que la propuesta de Vox de establecer un número máximo de alumnos de otras culturas o que no tengan un dominio suficiente del español en las aulas es algo "que va contra la legislación europea" porque no se puede sectorizar una clase.

"A mí me parece un planteamiento totalmente racista, porque hablan de diferentes culturas. ¿Diferentes culturas?, ¿a qué se refieren?", porque "primero diferenciamos por culturas, más adelante diferenciamos por niños que tienen algún tipo de discapacidad o necesidades especiales o no, con lo cual me parece un planteamiento totalmente retrógrado para una educación como la que tenemos en nuestro país", ha precisado.

A preguntas de los medios, antes de visitar el CEIP Fábrica de Armas de Toledo, Tolón ha afirmado que "la diversidad es la nueva normalidad de las aulas, porque es la sociedad, es un reflejo de la sociedad, y así lo tenemos que acoger y, por supuesto, educar".