Tomelloso abre el plazo de presentación para el concurso del Cartel Anunciador del Carnaval 2026

CIUDAD REAL 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta el viernes 2 de enero incluido estará abierto el plazo de presentación de trabajos para participar en el Concurso del Cartel Anunciador del Carnaval 2026, convocado por el Ayuntamiento de Tomelloso, que cuenta con un premio único de 500 euros.

Pueden participar en este concurso todas aquellas personas que lo deseen, con un máximo, por persona, de dos trabajos, que deberán ser inéditos y no suponer, en todo o en parte, copia de escena fotográfica, carteles o dibujos ya publicados en cualquiera de sus formas. Los trabajos no deberán haber sido premiados con anterioridad en ningún otro concurso, según ha detallado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El cartel deberá recoger el espíritu carnavalesco y la técnica es libre, siempre que sea apta para su reproducción mediante cuatricomía, por lo que quedan excluidas las tintas metalizadas (oro y plata) o fluorescentes y todo aquello que implique dificultad en su reproducción, como transparencias o máscaras.

Los trabajos deberán estar diseñados en formato vertical, pensados para reproducirse en un tamaño de 70x50 cm. En cada uno de ellos deberán aparecer las inscripciones 'Carnaval 2026', 'Tomelloso' y 'Del 13 al 18 de febrero'. Se presentarán en soporte digital (CD, DVD o Pen Drive), en formato PDF y JPG, con una resolución mínima de 300 ppp y nombrados según el título.

Los soportes digitales más la plica correspondiente se presentarán en el Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento, en calle Independencia 32, 2ª planta. Pueden presentarse personalmente o por correo certificado, siempre que la fecha del matasellos esté dentro del plazo de presentación.

El DVD o CD debe ir acompañado de su correspondiente plica en sobre cerrado y en su interior, de forma legible, constará nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono, fotocopia del DNI y un breve curriculum. Tanto en el exterior del sobre como en el DVD o CD ha de figurar el título de la obra presentada.

El cartel ganador quedará en propiedad del Ayuntamiento de Tomelloso, considerando cedidos por el autor los derechos de explotación sobre dicho cartel en las modalidades de reproducción, distribución y comunicaciones públicas, todo ello con carácter exclusivo y a favor del Ayuntamiento, que se reserva la facultad de poder realizar una exposición pública con los carteles presentados al concurso.