Tomelloso celebrará el 8 de mayo su Gala del Deporte que premiará a Aurelio Alcolea y Silvia Castillejo

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro. - AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO

CIUDAD REAL 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pedro Aurelio Alcolea, campeón de España profesional de Kick Boxing y Silvia Castillejo Ramírez, campeona de España de Ciclismo en categoría infantil, recibirán el premio de mejores deportistas de Tomelloso 2025 en la Gala del Deporte que, organizada por el Ayuntamiento de la localidad, se celebrará el próximo 8 de mayo en el Teatro Municipal Marcelo Grande.

Así lo han anunciado el alcalde de la ciudad, Javier Navarro y el concejal de Deportes, Benjamín de Sebastián, tras la comisión informativa celebrada esta misma mañana en el Ayuntamiento en la que han sido aprobadas todas las distinciones al Mérito Deportivo 2025, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En esta edición ha sido también distinguido, como Mejor Club, el Club de Judo Tomelloso, que este año celebra su 50 aniversario cosechando importantes éxitos no solo como club, sino también en categorías individuales.

En el apartado de Mejores Deportistas con Discapacidad han sido premiados Carlos Ponce García, oro en el Campeonato Regional de Gimnasia Rítmica y María Victoria Mezcua González cuarta clasificada en la misma competición.

El reconocimiento al mejor patrocinador ha recaído en esta ocasión en la empresa Centro Tactor por su apoyo al deporte local, especialmente fútbol, fútbol sala y natación.

El premio a la Promoción Deportiva ha sido para el Club Natación Tomelloso, entidad histórica con destacados resultados a nivel regional y nacional y el premio al Mérito Deportivo para Francisco Cañas Parra, a título póstumo, por su dedicación altruista durante tres décadas al fútbol local. "Un premio muy merecido", ha dicho el alcalde,

La gala incluirá también menciones especiales a clubes vinculados a los deportes de raqueta, eje temático de esta edición. Se reconoce así la labor del Club Deportivo Ténis de Tomelloso, del Club Deportivo Codetosa, del Club Deportivo Pádel Tomelloso, del Club Deportivo Fronténis Tomelloso y del Mancha Pádel Sport Club, con un merecido recuerdo, ha destacado Navarro, "al fallecido Miguel Toledo que, a pesar de su juventud, impulsó y trabajó en pro del deporte de raqueta".

Durante su intervención, el alcalde ha valorado el esfuerzo del tejido deportivo local: "Cada deportista, club, entidad, empresa patrocinadora o persona que dedica su tiempo a la práctica o la promoción del deporte está también promocionando Tomelloso" y en el caso de los deportistas, ha añadido, "suelen hacerlo muy alto en el podio".

Además de los premiados, ha subrayado el alcalde, "hay más deportistas, más clubes y más sponsors que son merecedores de un premio" y por todos ellos, ha añadido, "sentimos un profundo orgullo como equipo de gobierno", no solo porque "están desarrollando una vocación personal y disfrutando de aquello que les gusta, sino porque lo hacen con carácter formativo, impulsando el deporte y creando cantera"

Tanto el alcalde como el concejal de Deportes han agradecido la implicación del jurado, "cuya labor ha sido clave para la elección de los premiados", han afirmado. En representación del Deporte Escolar ha formado parte del jurado Daniel Rodrigo; por parte de los árbitros, Victoria Mezcua; por parte de los entrenadores, Victoriano Cerezo, y por parte de los periodistas, Carlos Moreno (La Voz de Tomelloso).

Han formado parte también tres concejales del Grupo Municipal Socialista, tres concejales del Grupo Popular y un concejal de Vox, además del Jefe de Servicio del área de Deportes del Ayuntamiento, Juan de Lara.

El alcalde ha concluido animando a la ciudadanía a asistir al evento: "Espero que el 8 de mayo podamos llenar el Teatro Marcelo Grande y disfrutar de la excelencia de nuestro deporte".