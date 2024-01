Tomelloso impulsará la iniciativa 'Tomelloso Crea' en 2024 apoyar a autores y artistas locales

CIUDAD REAL, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura de Tomelloso (Ciudad Real), Inés Losa, ha anunciado la puesta en marcha del programa 'Tomelloso Crea', destinado a "apoyar la edición de autores y artistas locales con el objetivo de que sigan creciendo en calidad y cantidad".

El anuncio ha sido realizado durante la presentación del libro 'Atenas de La Mancha: 55 miradas del arte y la cultura de Tomelloso', de Eduardo Rubio, en el que junto a la edil de cultura y el autor, han participado la directora de la Biblioteca de la Casa de Cultura de Tomelloso, Carmen Labrador, y del prologuista del libro, Francisco Navarro, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Durante la presentación de este libro, Losa ha continuado explicando sobre este programa, que pretende ofrecer "un apoyo humilde pero decidido para que este libro pueda seguir creciendo, haciendo más grande la historia y la cultura de Tomelloso".

Losa, que ha felicitado al autor y a la ilustradora Adela Cabañas por el trabajo de maquetación realizado, ha dicho que Consistorio va a "seguir trabajando, con todos los que aparecen en este libro, estén o no entre nosotros, y con los que aún no están en este libro, para que el legado cultural recibido, que es nuestro gran Patrimonio, siga vivo". "Nuestro propósito es que la cultura siga engrandeciendo Tomelloso en este camino hacía nuestros 500 años de historia y por ello vamos a realizar no solo iniciativas para poner en valor el pasado y el presente, sino también el futuro de nuestra creación cultural", ha añadido.

ATENAS DE LA MANCHA

Por su parte, Eduardo Rubio ha explicado que este proyecto nace gracias a la bolsa de artistas creada por el Ayuntamiento cuando apareció la pandemia y es una reedición ampliada del Se llama Tomelloso, y así lo ven sus pintores y escritores, libro editado en 1979, que incorporaba la trayectoria de 21 tomelloseros de ramas artísticas tradicionales como la pintura, la escultura o la literatura y que ahora alcanza el número de 55 artistas locales.

La selección obedece a una trayectoria artística "lo más notable y larga posible abriéndose el abanico a otras disciplinas como la música, la fotografía o el cine. Tomelloso tiene un enjambre de creadores que podría llegar a las 300 personas a los que hay que reconocer y valorar, un legado cultural muy valioso que estamos obligados a defender y preservar", ha dicho Rubio.