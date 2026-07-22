Tomelloso instalará más cámaras de videovigilancia y más iluminación para mejorar la seguridad en el barrio de San Juan

La Junta Local de Seguridad de Tomelloso analiza la situación del barrio de San Juan y refuerza la coordinación para mejorar la seguridad - SUBDELEGACIÓN CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad de Tomelloso, copresidida por el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, y el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha abordado la situación del barrio de San Juan, con especial atención a las inquietudes y problemas trasladados por los vecinos de la zona, así como las actuaciones que se vienen desarrollando para reforzar la seguridad y mejorar la convivencia.

Durante la reunión, convocada a petición del alcalde, se han analizado las principales demandas vecinales y la evolución de la situación en el barrio, además del trabajo que están desarrollando de forma coordinada Guardia Civil, Policía Local y el servicio privado de seguridad contratado por el Ayuntamiento, para prevenir la delincuencia y reducir la criminalidad, según ha informado la Subdelegación en nota de prensa.

El alcalde, además de recordar las medidas adoptadas hasta el momento por el Ayuntamiento, como la contratación, por tercer año consecutivo, de ese servicio privado de vigilancia, que comenzó a funcionar ayer hasta finales de septiembre, ha adquirido nuevos compromisos con los vecinos del barrio. Compromisos que se traducen en actuaciones concretas como la ampliación de la cobertura de la vigilancia privada abarcando de abril a octubre, meses en los que se suele registrar un incremento en el número de delitos; la mejora de la iluminación en el barrio y la instalación de más cámaras de videovigilancia.

Ha recordado así mismo la reciente aprobación de una Ordenanza Reguladora de la Convivencia y el Ocio Saludable, que entró en vigor en agosto del pasado año con el objetivo de proteger los lugares de encuentro y asegurar un entorno seguro para los vecinos; regular y sancionar el consumo de bebidas alcohólicas (botellón) en calles y plazas y sancionar conductas incívicas y acciones que dañan la higiene, el decoro y el respeto a la convivencia urbana. Una ordenanza que, señala Javier Navarro, ya se está aplicando con la imposición de las sanciones correspondientes y que, aunque está dando resultados positivos en el municipio, "no siempre es fácil que las personas sancionadas asuman su responsabilidad".

Todas las acciones implementadas desde el Ayuntamiento, incide Javier Navarro, contribuyen a mejorar la seguridad en el barrio "aunque sabemos que hay mucho que mejorar" y por eso "el contacto con la asociación de vecinos es directo y constante para conocer de primera mano sus demandas y comprobar si las medidas puestas en marcha son efectivas".

Tanto el subdelegado del Gobierno, como el alcalde, han trasladado a los vecinos la el compromiso con la mejora de la seguridad en el barrio. "El barrio de San Juan y Tomelloso son una prioridad", ha reafirmado Broceño, que ha puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno de España y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la tranquilidad y la seguridad de sus vecinos.

Broceño ha señalado que la situación del barrio va evolucionando hacia una tendencia favorable gracias al trabajo constante que vienen desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al tiempo que ha dejado claro que este avance debe servir para mantener y reforzar el esfuerzo realizado. "Los datos reflejan una tendencia favorable fruto del trabajo que se está llevando a cabo, pero vamos a seguir trabajando con la misma intensidad y sin bajar la guardia", ha afirmado.

En este sentido, durante la Junta Local de Seguridad, en la que ha habido representación vecinal, el alcalde y el subdelegado han afirmado que se continuarán realizando análisis periódicos que permitan testar la situación del barrio y adaptar las actuaciones a las necesidades que se vayan detectando en cada momento.

LA COLABORACIÓN CIUDADANA, FUNDAMENTAL PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

El subdelegado del Gobierno y el alcalde han incidido especialmente en la importancia de la colaboración ciudadana y ha animado a los vecinos a poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier hecho, comportamiento o situación que pueda resultar relevante para las investigaciones o para prevenir posibles actividades delictivas.

Broceño ha destacado que esta colaboración es fundamental porque "los vecinos son quienes están en el barrio las 24 horas y sus ojos y su información pueden ser de enorme utilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Por ello, ha insistido en la importancia de comunicar cualquier circunstancia que pueda contribuir al trabajo policial, siempre a través de los cauces establecidos y con la máxima confianza en la actuación de los cuerpos de seguridad.

Otro de los asuntos tratados ha sido la lucha contra el tráfico de drogas. El subdelegado ha puesto en valor el trabajo investigador que desarrolla la Guardia Civil y ha explicado que las actuaciones dirigidas a intervenir y desarticular organizaciones o entramados dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes requieren investigaciones rigurosas y la obtención de pruebas suficientes.

Broceño ha señalado que "para que una operación contra el tráfico de drogas sea realmente eficaz y permita acabar con la actividad delictiva es necesario desarrollar una investigación sólida, reunir pruebas y actuar en el momento adecuado".

En este ámbito, se ha destacado la actividad desarrollada por la Guardia Civil y el incremento de las actuaciones policiales, con un número de detenidos que se ha triplicado en relación con los datos registrados a nivel nacional, como muestra de la intensidad del trabajo que se está realizando.

CONTROLES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA

La Junta Local de Seguridad también ha analizado las actuaciones que se desarrollan en materia de extranjería. El subdelegado ha señalado que se están llevando a cabo numerosos controles para garantizar el cumplimiento de la normativa y actuar ante posibles situaciones irregulares.

Un trabajo que el alcalde ha valorado, aunque desde el Ayuntamiento, ha dicho, "seguimos demandando que vuelva a la localidad la Unidad de Extranjería".

Broceño ha recordado que el objetivo del Gobierno de España es garantizar una inmigración "ordenada, regular y segura", compatible con el respeto a los derechos de las personas y con el cumplimiento de la legalidad.

Finalmente, el subdelegado ha reiterado el compromiso de mantener una coordinación permanente entre las administraciones, la Guardia Civil y el resto de los servicios implicados, así como de continuar escuchando las demandas de los vecinos y analizando de manera permanente la situación del barrio.

"El trabajo está dando resultados y la tendencia es favorable, pero somos conscientes de que queda trabajo por hacer. Vamos a mantener la misma intensidad, la coordinación entre las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, sobre todo, no vamos a bajar la guardia para seguir mejorando la seguridad y la convivencia en el barrio de San Juan y en el conjunto de Tomelloso", ha concluido Broceño.