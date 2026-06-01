Tomelloso recupera las tradicionales alfombras de sal para la celebración del Corpus Christi este domingo

Presentada la festividad del Corpus Christi en Tomelloso - AY TOMELLOSO

CIUDAD REAL 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tomelloso ha presentado este lunes la festividad del Corpus Christi, una cita que se celebrará el próximo domingo con varias novedades destacadas, entre ellas la ornamentación de las calles con balconeras y colgaduras y la recuperación de las tradicionales alfombras de sal con motivos litúrgicos.

En el acto han participado los concejales del equipo de Gobierno Inés Losa, Antonio Calvo y Manuel Marquina, junto a José Manuel García, presidente de la Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén 'La Borriquilla', entidad que colabora con el Ayuntamiento en este programa que organiza la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

Inés Losa ha subrayado que es la primera vez que la procesión del Corpus Christi se presenta en el Ayuntamiento de Tomelloso y ha defendido el trabajo conjunto para conservar las tradiciones de la ciudad, resaltando que la celebración debe estar "llena de vistosidad y, sobre todo, de fe".

José Manuel García ha explicado que esta edición incorpora dos elementos especialmente ilusionantes: el engalanamiento del recorrido con balconeras y colgaduras, y la recuperación de las alfombras de sal, una tradición que formó parte durante años del Corpus tomellosero y que se había perdido con el tiempo.

También ha destacado que el cartel anunciador tiene como protagonista al Santísimo Sacramento, representado en la custodia procesional que recorrerá las calles de la ciudad, y ha invitado a todos los vecinos a vivir la festividad con participación y respeto, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La Santa Misa se celebrará en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora a las 19.00 horas, tras la cual saldrá la procesión del Santísimo Sacramento. El recorrido será el siguiente: salida de la parroquia de la Asunción, calle Independencia, Pintor López Torres, Don Víctor Peñasco, Plaza de España y regreso al templo.

Antonio Calvo ha agradecido el trabajo de los voluntarios y de la Hermandad, y ha señalado que las alfombras de sal serán un atractivo muy bonito para la ciudad. El concejal ha animado además a los vecinos a engalanar sus balcones y a participar en una celebración que aspira a consolidarse y crecer en el futuro, especialmente con la presencia de los niños y niñas que este año han tomado su primera comunión.