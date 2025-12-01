El Torneo 'Iniesta Cup' se celebrará en Albacete el próximo fin de semana en los campos de fútbol 'Alba Redondo'

Presentación de la Iniesta Cup. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La II edición del torneo de fútbol 'Iniesta Cup' se celebrará en Albacete el próximo fin de semana, los días 6 y 7 de este mes, en los Campos Municipales 'Alba Redondo', en la modalidad de fútbol 8, contando con la participación de 24 equipos de la categoría Alevín.

La organización del torneo, a cargo de la Escuela de Fútbol Albacete y la Iniesta Academy, realizará en esta ocasión varias acciones a favor Afanion y de la gran labor que realiza a favor de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha presentado esta mañana la cita acompañado por el diputado provincial, José Antonio Gómez; el delegado territorial de Seguros Soliss, Jesús Muñoz; los representantes de Iniesta Academy, Iván Cascales; y de la Escuela de Fútbol Albacer, como organizador del torneo, Pedro Hernán.

El concejal ha destacado la importancia que tiene para la ciudad acoger un año más un evento como la 'Iniesta Cup' por la gran oportunidad de vivir una experiencia de competición que ayude a los jóvenes a desarrollarse como futbolistas dentro de un entorno lo más profesional posible, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Villaescusa ha dado las gracias a todas las instituciones, empresas privadas y entidades deportivas, como la Escuela Albacer y la Iniesta Academy, por su colaboración para que la ciudad de Albacete pueda acoger un año más uno de los torneos de fútbol más atractivos de nuestro país en la categoría Alevín.

El concejal ha destacado el éxito de la I edición de la 'Iniesta Cup', siendo un claro ejemplo de ello el incremento que este año se ha producido en el número de equipos participantes, pasando de 18 a 24, con un equilibrio importante entre clubes de primer nivel mundial y modestas escuelas de fútbol albaceteñas.

José Antonio Gómez, que ha puesto en valor el componente solidario de este encuentro, ha puesto en valor esta competición de Fútbol 8 en la categoría U-12 (alevines), destacando su crecimiento con respecto a la pasada edición, alcanzando los 24 equipos, entre los que participarán provinciales, regionales, nacionales de referencia y academias asociadas a Iniesta en Europa, Asia, y Oriente Medio, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Gómez ha remarcado que desde el Gobierno de la Diputación están "encantados" de colaborar activamente en iniciativas como ésta, que contribuyen a dinamizar e impulsar el deporte base, a la que la institución provincial suma una ayuda de 12.000 euros, y ha remarcado la colaboración público-privada que impulsa esta iniciativa, convirtiéndola en un éxito, al tiempo que ha señalado el profundo significado que tiene ligar este torneo de fútbol a una figura como la de Andrés Iniesta.

En este sentido, el responsable provincial ha tendido la mano de la Diputación para seguir uniendo esfuerzos para hacer crecer este torneo hasta consolidarlo como un referente nacional e internacional, favoreciendo que clubes locales y escuelas de fútbol albacetenses se sigan midiendo a academias de otros territorios y países, y ha señalado la importancia de promover actividades que promueven valores y convivencia a través del deporte.

La competición, que se retransmitirá en directo y cuyas entradas son gratuitas para todos los partidos, enfrentará a los equipos Valencia CF, FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla CF, Atlético El Paso, Levante UD, RCD Espanyol, Lacross Babel CF, CF Les franqueses, Hellín Promesas, Escuela La Roda, Albacete Balompié, Olímpico Villarrobledo EFB Federativa, CD EF Albacer UB Conquense, CD Guadalajara, CD Toledo, CD EFFB Ciudad Real y CD Quintanar del Rey y las Iniesta Academy de Barcelona, Japón y Kuwait.

Las semifinales se disputarán a las 11.30 horas del domingo y la final a las 13.30 horas, con la presencia, previsiblemente, del propio Andrés Iniesta.