El Torno inaugura una vivienda de mayores con capacidad para 10 usuarios y una inversión de 545.000 euros

El Torno inaugura una vivienda de mayores con capacidad para 10 usuarios.

CIUDAD REAL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad ciudadrealeña de El Torno ha inaugurado este viernes su nueva vivienda para mayores, un recurso que ya acoge a seis usuarios, aunque dispone de capacidad para diez, y que cuenta con cinco trabajadores a través de un servicio externalizado. En sus instalaciones se elabora además la comida del programa de apoyo nutricional para mayores, que reparte de lunes a sábado más de 40 menús.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, y el alcalde del municipio, Ángel Gómez, han sido los encargados de inaugurar la nueva vivienda para mayores.

La inversión total en el proyecto ha ascendido a 545.000 euros, financiados entre la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento de El Torno y la Diputación de Ciudad Real en la anterior legislatura.

El alcalde ha celebrado que esta vivienda permitirá que los mayores de la localidad puedan permanecer en su entorno y junto a sus familias. "En días como hoy, soy consciente de que me siento muy orgulloso de ser alcalde, orgulloso de vecinos y vecinas", ha manifestado.

La consejera de Bienestar Social ha destacado que se trata de una apuesta valiente del municipio, "muy pequeñito y con presupuesto muy limitado", que ha hecho posible un recurso de gran valor social.

"Castilla-La Mancha es referente con las viviendas de mayores. Tenemos una red muy amplia e invertimos 4,5 millones de euros por parte de la Junta. Solo en la provincia de Ciudad Real son 32 viviendas las que dan cobertura a los mayores", ha recordado.

En Castilla-La Mancha funcionan actualmente 157 viviendas de mayores con 1.543 plazas. Solo en la provincia de Ciudad Real son 32, que atienden a 295 personas.

Este modelo de atención comunitaria, según ha defendido la consejera, se basa en ofrecer entornos similares a los hogares de siempre, pero con servicios, apoyos y cercanía.

Durante el acto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado el trabajo de los profesionales sanitarios y de atención social, subrayando su vocación, y ha recalcado el salto cualitativo que ha dado la región en servicios públicos desde la autonomía.

"Hoy esta tierra no tiene nada que envidiar en sanidad, educación, dependencia o prestaciones sociales a otras comunidades", ha afirmado, defendiendo que en muchos aspectos Castilla-La Mancha incluso está por encima.

Con la inauguración de esta vivienda en El Torno, el Gobierno regional ha remarcado que en esta legislatura ya se han abierto 11 nuevos recursos de este tipo, después de que durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal se cerraran 22.

INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Por otro lado, García-Page ha aprovechado su intervención para anunciar que, en las próximas semanas, se iniciarán las obras de la CM-4106 entre Anchuras y el límite de provincia con Badajoz. Una obra muy demandada por los habitantes de la comarca.

De igual modo, ha avanzado que pronto comenzarán en la provincia las obras del nuevo centro de salud de Manzanares y el de Alcoba, así como la construcción de la Escuela Infantil de Corral de Calatrava.