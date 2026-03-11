Torrijos volverá al siglo XIV el 20 de marzo con sus Crónicas del Rey Don Pedro que espera superar los 30.000 visitantes

El diputado provincial de Patrimonio, José Eugenio del Castillo; el alcalde de Torrijos, Andrés Martín, así como la concejala de Educación e Inclusión, Gema Manjarrés, han presentado las Crónicas del Rey Don Pedro. - DIPUTACION DE TOLEDO

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Torrijos volverá al siglo XIV del 20 al 22 de marzo en la XIX edición de sus Crónicas del Rey Don Pedro, una cita que recrea un pasaje auténtico de la historia de la localidad, el bautizo de la hija del rey Pedro I de Castilla, la infanta Beatriz, en el año 1353, a lo que se sumarán justas, carreras de caballos, un mercadillo medieval, representaciones teatrales y un desfile real.

El diputado provincial de Patrimonio, José Eugenio del Castillo; el alcalde de Torrijos, Andrés Martín, así como la concejala de Educación e Inclusión, Gema Manjarrés, han presentado en rueda de prensa la nueva edición de las jornadas este miércoles en el Centro Cultural San Clemente de Toledo.

De esta forma, la celebración tratará de superar los 30.000 visitantes del pasado año, sumando una mayor inversión en seguridad, decoración y actividades, además de la implicación de los vecinos.

En este sentido, el alcalde de Torrijos ha subrayado que esta experiencia, que ya cuenta con el reconocimiento de Interés Turístico Regional, no es solo un mercadillo sino "una ciudad recreando un acto histórico real", que ahora aspira a ser "de reconocimiento nacional".

Por otra parte, Del Castillo ha puesto en valor iniciativas culturales como esta, que además de recuperar la historia de la provincia contribuyen a dinamizar los municipios y a reforzar su identidad, además de generar actividad económica y turística.

Asimismo, ha recalcado que en estas jornadas se implica "a todo un pueblo, que se transforma en sus calles, su patrimonio y su vida cotidiana para ofrecer una experiencia cultural y turística de primer nivel".

De su lado, la edil de Educación e Inclusión de Torrijos ha explicado que son ambiciosos con esta celebración, la cual trata cada año de dar "ese aliciente, esa sorpresa", con el propósito de que al visitar la localidad "no siempre sea lo mismo", aunque el objetivo es representar "lo que allí sucedió: el bautizo de la princesa Beatriz, hija de María de Padilla y de Pedro I".

ACTIVIDADES DEL 20 AL 22 DE MARZO

A su vez, Manjarrés ha detallado las actividades que tendrán lugar durante las jornadas, con la renovación de 'Las Voces del Reino', un pregón desde la Torre de la Colegiata, donde se ha introducido un nuevo espectáculo de luz y sonido.

También, la edil ha indicado que se utilizará un nuevo espacio para algunas actividades, como es la Plaza de Toros, "para las justas y melés, donde se van a representar carreras de caballos, torneos y lucha de espadas".

Es en esta plaza de toros, donde los "guerreros" se debatirán el honor de ser el caballero real de la princesa Beatriz, con la presencia de los reyes Pedro I y María de Castilla. Tras ello, comenzará el Desfile Real, donde los reyes estarán acompañados de sus arqueros, lanceros y la caballería real.

Por último, para el domingo por la tarde el Ayuntamiento ha introducido el espectáculo 'Delirios', que cuenta con 60 componentes ataviados de época medieval y antorchas que volverán a recorrer las calles de Torrijos, terminando en el patio María de Padilla, donde se unirán música y teatro, acabando con fuegos artificiales que darán por finalizadas las jornadas.

LAS CRÓNICAS CHICAS ESTE FIN DE SEMANA

Como anticipo a las jornadas de Crónicas del Rey don Pedro, tendrán lugar en la localidad las llamadas Crónicas Chicas, los días 12, 13 y 14 de marzo, con actividades para los más pequeños, juegos populares, talleres medievales de 3 a 12 años, así como otras atracciones.

Al mismo tiempo, se celebrará la popular 'tapa medieval', donde 12 bares torrijeños intentarán "dejar un buen sabor de boca" a los vecinos, tal y como ha indicado Manjarrés.