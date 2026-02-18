Un total de 129 alumnos dan comienzo al XXXVIII curso de formación inicial para policías locales en Castilla-La Mancha

Arranca el XXXVIII curso de formación inicial para policías locales en Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 129 alumnos procedentes de las cinco provincias de la región han iniciado la trigésimo octava edición del curso de formación inicial para policías locales que, un año más, se desarrolla en la Escuela de Protección Ciudadana, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Los ayuntamientos de Cuenca, con 13, y de Azuqueca de Henares (Guadalajara), con 10 alumnos, han sido los dos municipios que más policías locales noveles han enviado a este curso inicial. Por provincias, Toledo es donde se concentran el mayor número de ayuntamientos que aportan nuevos policías locales a esta trigésimo octava edición, con un total de 25; seguida de Ciudad Real, con 14 municipios; finalizando con las provincias de Guadalajara, Albacete y Cuenca, con 5, 4 y 2 ayuntamientos, respectivamente.

La apertura del curso ha estado presidida, recientemente, por el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, quien ha destacado la calidad de la formación que se ofrece en la Escuela, basada sobre todo en la experiencia acreditada por los profesores que imparten en ella sus conocimientos

Los integrantes de esta XXXVIII edición son todos aquellos aspirantes a plazas de policía local, que han superado la fase de oposición de sus ayuntamientos respectivos y que recibirán, a través de este curso básico, la formación necesaria para iniciar y desarrollar su trabajo en los cuerpos policiales municipales.

De esta manera, la formación tiene como fin que los alumnos adquieran la competencia profesional necesaria para llevar a cabo su labor policial, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y los procedimientos establecidos con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en materia de protección, auxilio y seguridad, velando por el cumplimiento de la legislación penal y normativa administrativa.

Para ello, durante las 1.700 horas que componen el curso básico, se abordarán un total de 10 módulos compuestos por formación jurídica, técnico policial, policía judicial, tráfico y seguridad vial, policía administrativa, conocimientos psicosociales y de policía comunitaria, emergencias, y tiro policial, entre otras, finalizando el curso con prácticas en sus centros de trabajo.

Así, los 129 alumnos proceden de los ayuntamientos albaceteños de Casas Ibáñez, Elche de la Sierra, Hellín y Ossa de Montiel; de los ciudadrealeños de Agudo, Alcázar de San Juan, Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Ciudad Real, La Solana, Manzanares, Poblete, Socuéllamos, Torrenueva, Valdepeñas, ; los conquenses de la propia capital y Las Pedroñeras; los alcarreños de Alovera, Azuqueca de Henares, Marchamalo, Sigüenza y Torrejón del Rey; y los toledanos de Añover de Tajo, Argés, Bargas, Camarena, Cobisa, Corral de Almaguer, Esquivias, Illescas, Lillo, Lominchar, Madridejos, Miguel Esteban, Mocejón, Navahermosa, Olías del Rey, Ontígola, Recas, Sonseca, Talavera de la Reina, Villacañas, Villanueva de Alcardete, Yeles, Yepes, Yuncos y la propia capital regional.