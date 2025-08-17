Un total de 13 talleres didácticos en centros de educación especial de Toledo reciben 3.866 euros de la Diputación - DIPUTACIÓN TOLEDO

TOLEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Toledo reafirma su compromiso con la educación inclusiva a través de la concesión de una nueva línea de ayudas, por primera vez en su historia, para la realización de talleres didácticos en centros de educación especial de la provincia.

Este acuerdo ha sido aprobado en Junta de Gobierno, que preside Concepción Cedillo, a propuesta del diputado delegado de Cultura, Educación, Publicaciones e Imprenta, Tomás Arribas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, forma parte de un pionero programa educativo impulsado por la Diputación para acercar contenidos didácticos y culturales también a los centros con alumnado con necesidades educativas especiales, pues hasta ahora este tipo de talleres se ofrecía solo a centros de educación ordinarios.

El objetivo del equipo de gobierno es seguir ampliando el alcance de estos talleres, adaptándolos a los entornos que requieren una atención más personalizada y metodologías diferenciadas.

UNA INVERSIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA

En esta primera edición, se ha aprobado la financiación de un total de 13 talleres, distribuidos entre cinco localidades de la provincia: Esquivias, Madridejos, Talavera de la Reina, Torrijos y Yepes. Las propuestas incluyen actividades como juegos tradicionales, expresión emocional, cerámica prehistórica, naturaleza o actividades sensoriales y creativas, especialmente diseñadas para el alumnado de estos centros.

El importe global concedido asciende a 3.866,45 euros. Las ayudas cubren entre el 90 y el 100 % de los importes solicitados, evidenciando la implicación de la Diputación de Toledo en garantizar el acceso equitativo a experiencias educativas de calidad en todos los niveles y contextos del sistema educativo provincial.

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES LOCALES

Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes fueron esos cinco ayuntamientos, de entre los nueve que en la provincia disponen de este tipo de centros, los que finalmente presentaron solicitudes.

Una vez evaluadas por la Comisión competente, se formuló una propuesta provisional publicada en la web institucional. Al no presentarse alegaciones, la Junta de Gobierno ha procedido a la aprobación definitiva de las ayudas.

Con este programa del Área de Educación y Cultura, la Diputación de Toledo incorpora a su política de apoyo a los municipios y a sus colegios un nuevo proyecto educativo de especial trascendencia, atendiendo a sus necesidades de todos los ayuntamientos y de sus ciudadanos con programas basados en la equidad y que tienen como objetivo el acceso a la cultura y el respaldo a los municipios toledanos en su labor de atención a la diversidad.