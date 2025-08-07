Un total de 240 policías velarán por la seguridad durante la Feria y Fiestas de agosto de Toledo

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido este jueves, junto al subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Ángel Devia, la Junta Local de Seguridad con motivo de la Feria y Fiestas de la ciudad en honor a la Virgen del Sagrario, que comenzarán este viernes 8 de agosto con la inauguración de las carpas en el recinto ferial y finalizarán el 17 de agosto.

El dispositivo especial de seguridad estará formado por 240 agentes, de los cuáles 140 son agentes de Policía Local y 100 del Cuerpo Nacional de Policía. A ellos se sumarán 14 efectivos del Cuerpo de Bomberos, 70 voluntarios de Protección Civil con sus vehículos de apoyo y Cruz Roja en función de las necesidades, ha informado el Ayuntamiento en nota de prnsa.

Velázquez ha destacado la colaboración institucional y la coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad para velar que las fiestas transcurran sin incidentes.

En esta reunión, en la que han participado representantes del Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y el coordinador de emergencias del Ayuntamiento de Toledo, Valentín del Hierro, también se han valorado las diferentes medidas a tomar para combatir las altas temperaturas previstas para estas fechas y mitigar así los efectos del calor.