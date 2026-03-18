Un total de 2,5 millones se destinarán a prevenir incendios en C-LM en más de 4.000 hectáreas de monte

Archivo - La afeccción del incendio originado en Méntrida en la urbanización Calypo Fado de Casarrubios del Monte
Archivo - La afeccción del incendio originado en Méntrida en la urbanización Calypo Fado de Casarrubios del Monte - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 14:08
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TOLEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de 2,5 millones de euros para prevenir incendios forestales, actuando sobre más de 4.000 hectáreas de monte en toda la región.

Esta inversión se destina a la eliminación de restos vegetales en las cinco provincias, la reducción de material combustible, limpieza de zonas y mantenimiento de infraestructuras clave como los cortafuegos, tal y como ha explicado en rueda de prensa, la consejera portavoz, Esther Padilla.

Se actúa especialmente en los márgenes de las carreteras, en caminos forestales y áreas de riesgo, protegiendo "no solo los montes, sino también a la población y las personas".

La inversión en este año para estas labores asciende a 126 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior.

TUBERÍA MANCHEGA

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 2,4 millones de euros para garantizar el suministro a 15 municipios a través de la Tubería Manchega en las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete, concretamente en el ramal nororiental, afectando a más de 70.000 personas.

Es un contrato que viene a garantizar el mantenimiento y la conservación de este sistema de abastecimiento, desde que se capta el agua en los embalses hasta que llega a los depósitos.

La próxima actuación en este ámbito está prevista en el Campo de Calatrava, cuyas obras comenzarán en abril, con una previsión de finalización para el año 2028.

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