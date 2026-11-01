Un total de 27 agentes de Criminalística y Policía Judicial se encarga de las identificaciones de fallecidos

Equipo de la Guardia Civil encargado de las identificaciones del accidente de Urda. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial, se están encargando de realizar las identificaciones de los fallecidos en el accidente feroviario de Urda (Toledo).

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realiza las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que han denunciando las desapariciones, tal y como ha informado la Guardia Civil.