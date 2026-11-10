La totalidad de la plantilla de Mahle secunda la tercera jornada de huelga contra el despido de 170 trabajadores

La plantilla de Mahle secunda al 100% la huelga . - CCOO

CUENCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la fábrica de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) están secundando de manera masiva --con un seguimiento del 100% en los turnos de noche y de mañana-- la huelga convocada en protesta por el ERE con el que la dirección pretende despedir a 170 personas.

Según informa la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, esta es la tercera jornada de huelga que se convoca en Mahle en poco más de un año, después de las otras dos jornadas que se vivieron tras la presentación del primer expediente de regulación de empleo en el que salieron 466 personas de la compañía.

Señala que la representación sindical no tolerará que de nuevo "las personas trabajadoras paguen la falta de disposición del grupo alemán por buscar nuevos proyectos empresariales, sobre todo ahora cuando hay empresas que están eligiendo España para ensamblar y producir vehículos completos".

Tras destacar la "gran respuesta" de la plantilla y la unión que, una vez más, han demostrado las personas que la integran, FICA asegura que las movilizaciones --como las vividas el sábado en Motilla del Palancar-- y las medidas de presión continuarán hasta que no se encuentre una solución a este nuevo ERE.