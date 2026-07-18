Un trabajador de 38 años trasladado al hospital tras ser golpeado por un toro mecánico en Valdepeñas

Hospital General de Valdepeñas - JCCM

CIUDAD REAL 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 38 años ha resultado herido este sábado en Valdepeñas (Ciudad Real) tras ser golpeado por un toro mecánico.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 17.54 horas en un establecimiento de venta de bricolaje de la Avenida del Vino.

Hasta el lugar se han trasladado la Policía Nacional, la Policía Local y una UVI que ha trasladado al trabajador al Hospital General de Valdepeñas.