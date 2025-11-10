Trabajadores piden acciones correctivas del Sescam en los laboratorios de Toledo tras seguir síntomas por intoxicación

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Prevención del Hospital Universitario de Toledo, José Ángel Díaz, ha pedido este lunes "acciones correctivas" por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en los laboratorios del centro tras persistir los síntomas de intoxicación --irritación de garganta, ojos o piel-- y después de que los últimos resultados de las mediciones realizadas no hayan arrojado valores de toxicidad por encima de los límites establecidos.

En declaraciones a los medios a las puertas del hospital, junto a los trabajadores de estas instalaciones que han protestado nuevamente como ya es habitual cada lunes, Díaz ha afirmado que desconocen el componente concreto que está causando estos síntomas.

"Si supiéramos lo que está concentrado en el ambiente se protegería a los trabajadores con el equipo adecuado. En las mediciones no sale ningún dato que sea por encima de los valores", ha afirmado el delegado de prevención.

Actualmente se están analizando nuevas mediciones que les requirió la Instrucción de Trabajo y tienen que esperar a los resultados.

Una sola persona de estos laboratorios estaba de baja y hoy mismo le han dado el alta. El último grupo de trabajadores afectados que han acudido a la mutua están cerca de la veintena.

Díaz lamenta que en la mutua les pasen consulta y como mucho les dan "un día de baja".

La situación se produce "principalmente en el laboratorio de anatomía", en el de microbiología y también "en el laboratorio de banco de sangre" donde hoy "están muy mal". "Estaban con los ojos que no podían ni abrirlos".

"Las compañeras y los compañeros trabajadores siguen acudiendo a la mutua. Les dicen que tienen irritación de garganta, de piel, de ojos. Y la situación es la misma. Están tomando mediciones pero no hay ningún tipo de acción correctiva sobre la instalación", ha lamentado Díaz.

Se quejan de una contestación "genérica" del Sescam a un escrito de los trabajadores "para pedir a la Gerencia si les está garantizando su salud, porque aún con los EPIs" que les han facilitado, no tienen garantizada su protección.

SIGUEN RECLAMANDO EL CIERRE

Con todo, los trabajadores continúan reclamando el cierre de los laboratorios, y que el Sescam tome medidas pertinentes como el traslado de los empleados a otros laboratorios.

Las concentraciones cada lunes continúan y no descartan los paros en este departamento. "No entendemos que sigan así después de un año", añade el delgado de prevención, que ha recordado que esta situación se encuentra denunciada por vía judicial y en la Inspección de Trabajo, a la espera de contestación.