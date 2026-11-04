Trabajadores del sector financiero se movilizan en Albacete para exigir mejoras laborales

Trabajadoras del sector financiero se movilizan en Albacete para exigir mejoras laborales.
Trabajadoras del sector financiero se movilizan en Albacete para exigir mejoras laborales. - CCOO
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 14:45
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ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Empleados del sector financiero se han manifestado este miércoles en Albacete para exigir a las principales entidades bancarias del país mejoras laborales para sus plantillas.

Al grito de "Menos retos, más respeto", "Tu objetivo, nuestro castigo" o "Los beneficios también son nuestros", la manifestación ha partido desde la oficina de Unicaja situada en la plaza de Gabriel Lodares y ha finalizado frente a la sede del BBVA en la plaza del Altozano, según ha informado CCOO por nota de prensa.

Los trabajadores y trabajadoras ha exigido salarios dignos y reparto de beneficios, más tiempo para vivir, reposición de plantillas y relevo generacional, control de la presión comercial, salud mental y bienestar.

También reconocimiento profesional, regulación laboral de la inteligencia artificial y planes de igualdad reales y brecha cero.

La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Castilla-La Mancha, Sagrario Mancebo, ha pedido al sector financiero "que se siente a negociar condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras" denunciando que "mientras el sector obtiene beneficios escandalosos que anuncian a bombo y platillo, se somete a las personas trabajadoras a una gran presión comercial y carga de trabajo con unos salarios por debajo del crecimiento del sector".

Por ello, "tenemos motivos de sobra para esta movilización y también para ir a la huelga general del 11N".

Por su parte, Antonio Muñoz, delegado sindical de CaixaBank en Ciudad Real, ha denunciado que fruto de las presiones a la que están sometidos "muchos compañeros y compañeras están de baja, tienen problemas de salud, hay gente joven con problemas de tensión, la plantilla está envejecida y pide relevo generacional".

"Si los bancos ganan mucho por qué las y los empleados perdemos poder adquisitivo cada año que pasa", ha añadido.

Además, de la manifestación de Albacete ha habido movilizaciones en otras ciudades del país, Barcelona, Bilbao, Murcia, Sevilla y Zaragoza.

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