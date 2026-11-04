Trabajadores del sector financiero se movilizan en Albacete para exigir mejoras laborales

Trabajadoras del sector financiero se movilizan en Albacete para exigir mejoras laborales. - CCOO

ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Empleados del sector financiero se han manifestado este miércoles en Albacete para exigir a las principales entidades bancarias del país mejoras laborales para sus plantillas.

Al grito de "Menos retos, más respeto", "Tu objetivo, nuestro castigo" o "Los beneficios también son nuestros", la manifestación ha partido desde la oficina de Unicaja situada en la plaza de Gabriel Lodares y ha finalizado frente a la sede del BBVA en la plaza del Altozano, según ha informado CCOO por nota de prensa.

Los trabajadores y trabajadoras ha exigido salarios dignos y reparto de beneficios, más tiempo para vivir, reposición de plantillas y relevo generacional, control de la presión comercial, salud mental y bienestar.

También reconocimiento profesional, regulación laboral de la inteligencia artificial y planes de igualdad reales y brecha cero.

La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Castilla-La Mancha, Sagrario Mancebo, ha pedido al sector financiero "que se siente a negociar condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras" denunciando que "mientras el sector obtiene beneficios escandalosos que anuncian a bombo y platillo, se somete a las personas trabajadoras a una gran presión comercial y carga de trabajo con unos salarios por debajo del crecimiento del sector".

Por ello, "tenemos motivos de sobra para esta movilización y también para ir a la huelga general del 11N".

Por su parte, Antonio Muñoz, delegado sindical de CaixaBank en Ciudad Real, ha denunciado que fruto de las presiones a la que están sometidos "muchos compañeros y compañeras están de baja, tienen problemas de salud, hay gente joven con problemas de tensión, la plantilla está envejecida y pide relevo generacional".

"Si los bancos ganan mucho por qué las y los empleados perdemos poder adquisitivo cada año que pasa", ha añadido.

Además, de la manifestación de Albacete ha habido movilizaciones en otras ciudades del país, Barcelona, Bilbao, Murcia, Sevilla y Zaragoza.