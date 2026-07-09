Trabajan en la extinción de un incendio en las inmediaciones de Los Lavaderos de Rojas en Toledo capital

Incendio en Los Lavaderos de Rojas en Toledo
Incendio en Los Lavaderos de Rojas en Toledo - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 9 julio 2026 15:40
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TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diferentes medios trabajan en la extinción de un incendio en las inmediaciones de Los Lavaderos de Rojas en Toledo capital, tal y como han confirmado fuentes municipales.

Dos dotaciones del Parque de Bomberos de Toledo, dos dotaciones del Plan Infocam, dos helicópteros, tres patrullas de Policía Local y dos patrullas de la Policía Nacional son los medios desplazados.

Tal y como informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el incendio se ha detectado a las 14.50 horas a través de una llamada particular y se encuentra en Nivel 0.

En total, hay 6 medios y 21 personas trabajando en la extinción del fuego.

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