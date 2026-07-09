Incendio en Los Lavaderos de Rojas en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diferentes medios trabajan en la extinción de un incendio en las inmediaciones de Los Lavaderos de Rojas en Toledo capital, tal y como han confirmado fuentes municipales.

Dos dotaciones del Parque de Bomberos de Toledo, dos dotaciones del Plan Infocam, dos helicópteros, tres patrullas de Policía Local y dos patrullas de la Policía Nacional son los medios desplazados.

Tal y como informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el incendio se ha detectado a las 14.50 horas a través de una llamada particular y se encuentra en Nivel 0.

En total, hay 6 medios y 21 personas trabajando en la extinción del fuego.