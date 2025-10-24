El tramo del AVE Talavera-Navalmoral estará hecho "antes de 2030", según Gregorio

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, "ha traído buenas noticias para Talavera" porque el tramo de la alta velocidad Talavera-Navalmoral de la Mata, "estará hecho antes de 2030".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios de comunicación sobre la reunión que mantuvo este jueves con Santano, y ha indicado que seguramente se hará primero el tramo Talavera-Navamoral de la Mata y posteriormente el de Talavera-Toledo, "por lo que antes de 2030 lo tendremos hecho", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, ha añadido que Talavera contará con una estación totalmente renovada "y del siglo XXI", para que la ciudad "se convierta en ese centro de la comarca que nunca ha debido perder".

Por otra parte, Gregorio ha recalcado que el secretario de Estado ha certificado también que para 2027-2028 la electrificación de la línea convencional estará operativa, "por lo que Talavera tendrá una conexión directa con Madrid electrificada".