El transporte a demanda en Molina de Aragón comenzará a funcionar el lunes y C-LM incorporará tres nuevas zonas en 2026

El presidente regional, Emiiano García-Page - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El transporte sensible a la demanda en Molina de Aragón entrará en funcionamiento el próximo lunes, 26 de enero, tal y como lo ha adelantado este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha avanzado también que este 2026 la región incorporará tres nuevas zonas a este sistema.

En su intervención desde el estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) ha destacado "él éxito" que está significando para la Comunidad Autónoma el transporte sensible a la demanda, que ha comparado con "una especie de Uber".

Ha destacado así que poblaciones "muy diseminadas" o con muy poca densidad de población puedan contar "en tiempo récord" con un transporte a la demanda. "Eso es clave, nosotros lo pensamos para que tuviera todo el mundo acceso a los centros de salud, no hubiera dificultades en el transporte para los colegios o para facilitar el comercio. Y es un éxito extraordinario este invento patentado en Castilla-La Mancha, que ya nos están empezando a imitar otras regiones en España", ha dicho.

"Pero es que nos hemos dado cuenta de que uno de los grados de satisfacción mayores con el transporte a la demanda lo es de los turistas que vienen. Muchos ni conocen la alternativa y cuando se dan cuenta que se pueden mover de pueblo en pueblo (...)Créanme que hemos dado en el clavo", ha subrayado.

En este punto, ha avanzado también que a lo largo de 2026 habrá en Castilla-La Mancha tres nuevas zonas más de transporte a la demanda en La Jara, en la provincia de Toledo; en la Sierra del Segura y Letur, en la provincia de Albacete; y en Almadén, en la provincia de Ciudad Real.

Asimismo, se ha mostrado "más que abierto" a ayudar económicamente a que todos los pueblos de la Sierra del Segura "ordenen en sus ordenanzas la estética de las poblaciones". "Tienen la mano tendida de la Administración regional para presupuestar y financiar planes de rehabilitación, planes de adecentamiento o planes de homologación estética", ha agregado.