Trasladada una conductora al Hospital de Cuenca tras chocar con dos vehículos en la calle Pío Baroja

Trasladada una conductora al Hospital Universitario de Cuenca tras chocar con dos vehículos en la calle Pío Baroja
Trasladada una conductora al Hospital Universitario de Cuenca tras chocar con dos vehículos en la calle Pío Baroja - POLICÍA LOCAL DE CUENCA
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 26 julio 2026 11:27
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CUENCA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una conductora ha tenido que se ser trasladada al Hospital Universitario de Cuenca tras colisionar con dos vehículos en la calle Pío Baroja, según informa la Policía Local a través de Instagram.

El accidente tuvo lugar durante las últimas horas de la tarde del sábado, después de que la conductora de un vehículo perdiera el control y terminara impactando contra otros dos turismos estacionados.

Fue necesaria la intervención de los Bomberos de Cuenca para sacar del interior del vehículo a la conductora y a su acompañante y ella fue trasladada al Hospital Universitario para su valoración.

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