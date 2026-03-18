Trasladada al hospital de Cuenca tras desmayarse mientras trabajaba en una empresa cárnica de Tarancón

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CUENCA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 55 años de edad ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Cuenca tras sufir un desmayo mientras trabajaba en una empresa cárnica situada en la calle de los Aliagares de Tarancón.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar este pasado martes a las 22.56 horas, cuando la trabajadora se encontraba en una cámara de condensación de tratamiento de carne.

Tras ser atendida por una UVI, fue evacuada al Centro de Especialidades del municipio, desde donde fue derivada al hospital conquense en una ambulancia de soporte vital.