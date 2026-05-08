Trasladan al hospital a un hombre de 34 años herido por arma blanca en Hellín (Albacete)

ALBACETE 8 May. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 34 años ha resultado herido por arma blanca en Hellín (Albacete), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.
El aviso se ha recibido a las 8.50 horas en la calle San Rafael, donde ha sido atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al hospital de Hellín por una ambulancia de soporte vital.
Hasta el lugar se ha trasladado la Policía Nacional y la Policía Local.