Trasladan al hospital de Toledo a un varón tras el incendio en un chalé de una pedanía de Ugena (Toledo)

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 59 años de edad ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo por una crisis nerviosa, tras el incendio declarado en un chalé situado en Torrejoncillo de los Higos, pedanía de Ugena (Toledo).

El fuego, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-la Mancha, se ha iniciado sobre las 12.00 horas en la calle Granada de dicha pedanía, y ya ha sido extinguido por bomberos del Parque de Illescas.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil y una UVI, que tras atender al varón afectado, lo ha trasladado al hospital toledano.