Trasladan al hospital a un trabajador de 45 años tras caer de dos metros de un tejado en Tomelloso

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CIUDAD REAL 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 45 años ha resultado herido tras caer de una altura de dos metros desde un tejado de una vivienda en Tomelloso (Ciudad Real), por lo que ha sido trasladado al hospital.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el accidente laboral se ha producido en la calle Matadero a las 11.11 horas.

Este hombre de 45 años ha sido trasladado en UVI al Hospital de Ciudad Real, hasta donde se ha desplazado la Guardia Civil y la Policía Local.