Trasladan al hospital a un trabajador de 60 años que se ha caído de un andamio en Yuncos (Toledo)

Archivo - Hospital universitario de Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 60 años ha resultado herido tras caerse de un andamio a una altura de unos dos metros en un chalet en obras en Yuncos (Toledo), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Ha sido evacuado en UVI al Hospital Universitario de Toledo y el aviso del accidente se ha recibido a las 13.28 horas.

Hasta el lugar se ha trasladado además la Policía Local y la Guardia Civil.