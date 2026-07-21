Trasladan al hospital a un trabajador herido en Balazote (Albacete) tras volcar el camión que conducía

Mapa del accidente en Balazote - 112 CLM

ALBACETE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido en Balazote (Albacete) tras volcar el camión que conducía, por lo que ha tenido que ser rescatado por los bomberos, que lo han sacado de la cabina del camión.

El aviso se ha recibido a las 17.25 horas en la N-322 kilometro 321. El afectado es un hombre de 59 años que ha sido trasladado por una UVI al Hospital General Universitario de Albacete, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Se ha desplazado la Guardia Civil, los bomberos de La Roda, una UVI, una ambulancia de Soporte y un médico de urgencias.