Trasladan a un trabajador de 54 años tras caer desde una escalera a tres metros de altura en Tomelloso

Archivo - Hospital Tomelloso - EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha resultado herido tras caer desde una escalera a tres metros de altura en un gimnasio en Tomelloso (Ciudad Real), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 9.02 horas en la calle Hernán Cortes. El trabajador ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital General de Tomelloso.

Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil, la Policía Local, y la UVI que ha trasladado el herido al Hospital de Tomelloso.