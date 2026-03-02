Una treintena de emprendedores de Ciudad Real se forma en gestión empresarial para impulsar proyectos en el medio rural

Programa 'Emprende y Avanza: Formación empresarial en el medio rural'. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de emprendedores de la provincia de Ciudad Real ha participado en la segunda edición del programa 'Emprende y Avanza: Formación empresarial en el medio rural', impulsado por la Cámara de Comercio y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El director de la Cámara de Comercio, Luis Enrique Rodríguez; la directora del Departamento de Desarrollo de la Fundación Incyde, María Torres, y la consejera Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, han sido los encargados de clausurar la segunda edición de este programa, destinado a fortalecer el tejido empresarial en las zonas rurales y favorecer la fijación de población frente a la despoblación.

El programa ha comenzado con 30 participantes y ha finalizado con 26, tras completar 50 horas de formación online y 10 horas de mentoría individualizada, orientadas a proporcionar una visión global de las distintas áreas funcionales de la empresa, detectar oportunidades de mercado y desarrollar planes de negocio o de mejora.

Durante su intervención, el director de la Cámara ha señalado que la iniciativa ha respondido a la necesidad de apoyar a emprendedores vinculados a oficios tradicionales, pequeño comercio minorista y servicios esenciales en el territorio, muchos de ellos relacionados con fondos Leader, con el objetivo de generar empleo y fijar población.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enmarcado la iniciativa en la estrategia frente a la despoblación y el compromiso del Gobierno regional con un desarrollo en 360 grados del medio rural.

Ha detallado que la Junta ha cofinanciado el 15% del coste del programa, siendo Castilla-La Mancha la única comunidad autónoma que asume ese porcentaje, mientras el 85% restante procede del Fondo Social Europeo.

Franco ha indicado que, desde 2021, una de cada cinco personas ha apostado por vivir en zonas rurales, de ahí la importancia de este tipo de programas que inciden en mejorar la empleabilidad y el emprendimiento en entornos rurales, además de fijar población.

En el balance global de las dos ediciones del programa, en las que han participado 68 emprendedores, han salido 35 planes de negocio y 22 planes de consolidación empresarial en zonas rurales.

Durante la clausura se han presentado dos proyectos de esta segunda edición, uno de emprendimiento y otro de consolidación. Entre los ejemplos mencionados figuran la apertura de un autoservicio en Castellar de Santiago y una hamburguesería en Valdepeñas, iniciativas surgidas al amparo del programa.

Los proyectos desarrollados abarcan entre seis y ocho tipologías distintas de actividad en el territorio, con el objetivo de fortalecer el tejido emprendedor, mejorar la rentabilidad empresarial y contribuir a la fijación de población en el medio rural de la provincia.