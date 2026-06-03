Tres hospitalizados, uno de ellos un bebé de 5 meses, tras la colisión de dos turismos en Toledo

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 76 de la A-42 en sentido Madrid. - EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente con dos turismos implicados en la A-42 en Toledo se ha saldado con tres personas hospitalizadas, dos hombres de 81 y 44 años, y un bebé de 5 meses, trasladados todos al Hospital Universitario de la capital castellanomanchega.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido recibido a las 11.27 horas tras producirse la colisión entre los dos vehículos en el kilómetro 76 de la vía en sentido Madrid.

Al lugar de los hechos han acudido una UVI móvil, que ha trasladado al centro hospitalario a los dos adultos, así como una ambulancia de soporte vital básico, que ha procedido al traslado del menor.

También han asistido agentes de la Guardia Civil.