Tres medios aéreos y 15 terrestres participan en la extinción de un incendio en Puertollano

CIUDAD REAL, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres medios aéreos y 15 terrestres y un total de 80 personas están participando a las 17.30 horas de este lunes en la extinción de un incendio forestal declarado en Puertollano (Ciudad Real).

Según la información del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional, un vigilante móvil ha detectado las llamas a las 11.45 horas.

Desde ese momento han llegado a participar en las labores de extinción hasta 22 medios --seis de ellos aéreos-- y 87 personas.