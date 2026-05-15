Tres mujeres heridas en un accidente en cadena en la A-4 a su paso por Camuñas

El accidente ha tenido lugar en la A-4 a su paso por el término municipal de Camuñas. - EUROPA PRESS

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Una colisión en cadena que ha implicado a cinco turismos ha causado tres heridas en la A-4 a su paso por la localidad toledana de Camuñas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 14.09 horas en el kilómetro 129 de la vía, sentido Andalucía.

Al lugar de los hechos se han trasladado dos ambulancias de soporte vital básico, una UVI móvil y un equipo médico de urgencias que han atendido a las heridas, sin que haya sido preciso trasladarlas a un centro médico.

También se ha desplazado al lugar de los hechos la Guardia Civil.