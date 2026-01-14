Los peritos de la defensa sostienen que el acusado no intentó matar al superviviente del crimen de Nohales

Archivo - Audiencia provincial de Cuenca - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tercera jornada del juicio contra C.B. por el crimen machista de Nohales se ha caracterizado por el análisis de varias pruebas documentales y el testimonio de algunos peritos. Una de las declaraciones de la jornada ha sido la de los peritos citados por la defensa para valorar las heridas de M.C., superviviente del suceso.

Estos profesionales, un jefe de Urgencias con un máster en valoración del daño corporal y un médico de Urgencias, ya jubilado, que ejerció de forense accidental en Alcázar de san Juan y que es experto también en daños corporales, han testificado que las lesiones que sufrió esta víctima "son de defensa", no afectaron a órganos vitales y concluyen que el acusado "no tenía intención de matar".

"Son lesiones incisas, no hay ninguna estocada en la que se busque hacer un daño mortal", han señalado estos especialistas, que han citado como fuente el informe médico forense y que en ningún momento han explorado a la víctima.

Otro de los testimonios de interés ha sido el del médico que atendió al acusado cuando llegó a Urgencias después de los hechos, que han descrito que el agresor tenía varias heridas en el tórax y el abdomen fruto de las autolesiones que se produjo antes de ser capturado.

SECUELAS A LARGO PLAZO DE LOS HIJOS

También ha pasado por la Audiencia Provincial de Cuenca la profesional que trabajaba en la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género que atiende a los hijos, que ha confirmado "secuelas relacionadas con un contexto traumático" y que son "a largo plazo".

Esta trabajadora también atendió a la víctima unos meses antes del crimen, cuando ya se había dictado la orden de protección, y ha confirmado que ella verbalizaba una situación susceptible de valorarse como "maltrato psicológico".

Otro testimonio ha sido el del responsable de la Unidad de Conductas Adictivas a la que acudió el acusado por su consumo de cocaína, como paso previo al ingreso en Proyecto Hombre. En su declaración han explicado las dificultades de su paciente para controlar sus adicciones y los medicamentos que tenía que tomar para tratarla.

Además, varios profesionales se han pronunciado sobre los análisis de droga a los que se sometió el acusado cuando fue atendido en el hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

La prueba documental ha incluido el análisis de varias muestras de ADN a partir de los restos de sangre y orgánicos encontrados en distintos puntos de la casa y en objetos como el cuchillo con el que se cometió el crimen.

La defensa ha preguntado por el retraso de los resultados, que no estuvieron disponibles hasta principios de este mismo año, y los profesionales lo han justificado en la elevada carga de trabajo de un órgano que atiende a todo el territorio nacional.

Finalmente, entres las testificales se ha contado con la declaración del responsable de la tienda donde el acusado hizo la copia de las llaves de Nohales, que se hizo el 18 de septiembre de 2021.

La defensa ha renunciado a tres testigos en esta sesión de mañana del juicio.