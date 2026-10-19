El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales obliga a rehacer los pliegos del transporte escolar de C-LM

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TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por Direbús, la patronal que representa a las pymes del transporte de pasajeros por carretera, contra los pliegos del contrato de servicio de transporte escolar en vehículos de diez o más plazas en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

Según informa Direbús, el tribunal administrativo anula los apartados 3 y 4 del cuadro de características del pliego, que corresponden al presupuesto y el valor estimado, por falta de desglose de costes del propio pliego. Y por tanto, obliga a rehacer los pliegos de la licitación del transporte escolar regional para los cursos 2026-27, 27-28 y 28-29.

"El Tribunal concluye que el servicio licitado no puede considerarse un 'servicio de mercado' estandarizado a efectos de fijar el presupuesto, ya que su ejecución exige una configuración 'a medida' con medios específicos --vehículos, conductores, combustible, seguros, mantenimiento y planificación de rutas y horarios--", celebra la patronal.

Por ello, conforme al artículo 100.2 de la LCSP, el órgano de contratación debe incluir en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PACP) un desglose suficiente de costes directos e indirectos.

El TACRC aprecia que, aunque se publicaron memorias justificativas con precios diarios por rutas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, el Anexo VI del PCAP se limita a reflejar tarifas máximas por tramos y tipología de vehículo, sin desagregar los costes que las sustentan.

Además, el Tribunal destaca que el informe técnico externo en el que se basó la Administración no estuvo disponible en la publicación inicial, lo que impidió al recurrente conocer las estimaciones empleadas.

"En Direbús defendemos licitaciones con costes desglosados y transparentes. Y en territorios con municipios de la llamada España vaciada esto es muy importante. Nuestra asociación quiere que las administraciones contratantes cumplan la Ley de Contratos del Sector Público, para que los precios de licitación estén a precio de mercado, y no por debajo del mercado y de los costes", ha indicado el presidente de Direbús, Alfonso Taborda.

TRABAJO EN CASTILLA-LA MANCHA

Por otro lado, Direbús se muestra muy satisfecha de que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se haya comprometido a trabajar junto con las asociaciones y las tendrá en cuenta a la hora de diseñarlos.

"Esto es muy positivo para garantizar estos servicios esenciales en la 'España vaciada', y supone un gran paso adelante en las relaciones entre la administración regional y su tejido empresarial", celebra la asociación.