El Tribunal Administrativo desestima el recurso contra el procedimiento de contratación de escuelas infantiles de Toledo

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso presentado por la empresa Servicios Infantiles La Casita de Chocolate S.L. contra el procedimiento de contratación de las escuelas infantiles municipales de Toledo.

Así lo ha anunciado el portavoz municipal, Juan José Alcalde, durante una rueda de prensa destinada a das cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Según ha explicado el portavoz, el Tribunal viene a desestimar el recurso interpuesto por la empresa y levanta la suspensión del procedimiento de contratación, al tiempo que ha recordado que la empresa que gestionaba las escuelas infantiles durante más de diez años concurrió al nuevo procedimiento abierto y posteriormente presentó un recurso que provocó la suspensión del proceso. Ante esta situación, ha señalado, "el equipo de Gobierno dijimos a los padres que podían estar tranquilos y garantizamos que en septiembre la actividad volvería, y después de eso, ahora el Tribunal nos ha dado la razón, el Ayuntamiento tenía la razón", ha afirmado, asegurando que el Gobierno municipal "ha hecho todo lo posible para que las escuelas infantiles estuviesen abiertas y así ha sido".

En este sentido, ha señalado que también se garantizaron las condiciones salariales mejoradas de las trabajadoras y ha lamentado las informaciones que, a su juicio, trataron de generar incertidumbre entre las familias y las trabajadoras, "los únicos que estaban poniendo palos en las ruedas eran quienes recurrieron el procedimiento", ha asegurado, al tiempo que ha reclamado que quienes contribuyeron a generar esa incertidumbre "expliquen ahora su posición" después de la resolución del Tribunal.

SUSPENSIÓN CAUTELAR DEL TREN TURÍSTICO POR RAZONES DE SEGURIDAD

Por otro lado, según ha explicado Juan José Alcalde, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la apertura de expediente y la suspensión cautelar del contrato de autorización municipal para la explotación del tren turístico en el municipio de Toledo por razones de seguridad pública.

El concejal ha explicado que, tras los dos incidentes registrados, el Ayuntamiento ha acordado adoptar las medidas necesarias para determinar el alcance de los hechos y las responsabilidades existentes, así como garantizar que el servicio no vuelva a prestarse hasta que se compruebe que reúne las condiciones de seguridad necesarias.

El expediente contempla la adopción de medidas por parte del contratista, Train Vision Spain S.L., para evitar nuevas situaciones de riesgo, así como la solicitud de los informes correspondientes y la aportación de la ITV en vigor de los vehículos. Asimismo, se recabarán informes de los servicios técnicos municipales sobre el estado de la vía, la auditoría técnica del parque de vehículos afectos al contrato y las soluciones técnicas y jurídicas que procedan.

La suspensión cautelar e inmediata se mantendrá, como mínimo, hasta el próximo 7 de octubre y, en todo caso, hasta que exista una resolución municipal al respecto. La empresa deberá proceder de manera inmediata a la retirada de la vía pública y a la paralización de todos los vehículos adscritos al contrato, "hasta que se compruebe que esa actividad vuelve a ser segura para los ciudadanos, el servicio permanecerá suspendido", ha afirmado el portavoz municipal.

OTROS ASUNTOS ADOPTADOS

En otro orden de asuntos, como ha explicado el portavoz municipal, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a Promancha Ingeniería y Construcción Social S.L. las obras de acondicionamiento de aceras en varias calles del barrio de Santa Bárbara por un importe de 104.999,99 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Además, ha aclarado que este espacio "no se va a regular" mediante zonas de estacionamiento horario, sino que se acondicionará para que los vehículos puedan aparcar "en condiciones".

También se ha autorizado el inicio del expediente para las obras de acondicionamiento de las vías de servicio de subida y bajada de la avenida de Irlanda, con un presupuesto base de licitación de 124.999,56 euros y un plazo de dos meses.

Por otro lado, también se ha dado luz verde al inicio del expediente para la modificación del proyecto de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal en el Polígono Residencial por un importe de 139.434,17 euros. Una actuación que permitirá completar los trabajos ya ejecutados y contempla también la intervención en la rotonda de acceso al centro comercial y de conexión con el Hospital Universitario.

Asimismo, se ha aprobado el inicio del expediente para la modificación del proyecto de acondicionamiento de la vía pública y reparación de firmes y pavimentos en la calle Ferrocarril y calles aledañas de Santa Bárbara.

Otro acuerdo aprobado es el inicio del expediente para la contratación de las obras de rehabilitación de los locales de servicio del Auditorio del Parque de las Tres Culturas, con un presupuesto base de licitación de 99.998,78 euros. La actuación contempla la mejora de los cuartos de baño, camerinos y otros espacios del recinto municipal.

También se ha autorizado el inicio del expediente para el suministro e instalación de elementos biosaludables en puntos de la ciudad, por un presupuesto total de 94.270,25 euros en tres lotes correspondientes al parque de Nara, con 13.189,48 euros; el Paseo de San Vicente, con 51.548,42 euros; y el Centro de Mayores de Santa María de Benquerencia, con 29.532,35 euros.

Asimismo, se ha autorizado el inicio del expediente para la instalación de nuevos juegos infantiles en el Parque de la Vega, con un presupuesto base de 94.885,27 euros y cuyo objetivo es "ampliar la oferta infantil del parque, recientemente remodelado, con elementos dirigidos especialmente a los niños más pequeños".

En el apartado de medios técnicos, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el suministro de maquinaria para el mantenimiento de zonas verdes municipales en tres lotes: un tractor y aperos por 58.418,80 euros; una trituradora por 31.394,72 euros, y una desbrozadora con control remoto por 8.104,58 euros. Asimismo, se ha adjudicado el suministro de una nueva retroexcavadora para el área de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente por 91.505 euros.

El portavoz ha destacado que se trata de continuar con la renovación de los medios técnicos municipales para que los trabajadores del Ayuntamiento dispongan de herramientas adecuadas para desarrollar su labor.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento de la formalización del acta de replanteo de las obras de instalación de climatización en diferentes dependencias del CEIP Alfonso VI. El contrato, adjudicado por un importe de 207.932,49 euros a Serveo, permitirá avanzar en la mejora de las condiciones de climatización del centro educativo.

En el Área de Gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha aprobado el convenio de colaboración entre la consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo para la integración de la Biblioteca Especializada del Archivo Municipal de Toledo en el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Asimismo, se ha autorizado el inicio del expediente para la contratación del servicio de apoyo a la celebración de la Cabalgata de Reyes del 5 de enero de 2027, con un presupuesto base de licitación de 32.065 euros.

Y, por último, en el área de gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento se ha autorizado el convenio de colaboración entre la Asociación Rectora de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) y el Ayuntamiento para la celebración de la edición de este año de la feria.