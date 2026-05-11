TS desestima recurso del condenado por matar a su mujer en Piedrabuena y confirma su condena de 28 años de cárcel

Archivo - Juicio contra el acusado de asesinar a su pareja en Piedrabuena. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por E.S.R., que en junio de 2025 fue condenado por la Audiencia Provincial de Ciudad Real a 28 años de cárcel, por la muerte de su pareja y madre de su hija, Belén, de 24 años, en enero de 2023, tras años de maltrato.

La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, consideraba que el acusado actuó con alevosía, movido por celos, dominación y control, en un contexto de violencia machista continuada.

Además del asesinato, el condenado fue declarado culpable de maltrato habitual, dos delitos de maltrato de obra, coacciones leves y vejaciones injustas. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar con 180.000 euros a su hija menor, 135.000 euros a los padres de la víctima y 40.000 euros a su hermana.

Pero la representación legal de E.S.R; recurrió dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, cuya Sala de lo Civil y Penal desestimó el recurso el 19 de diciembre de 2025.

Tras el rechazo del alto tribunal castellanomanchego, el penado presentó dicho recurso ante el Tribual Supremo, alegando, entre otros motivos, que el proceso judicial no se había desarrollo con todas las garantías procesales, que se había infringido la presunción de inocencia y que se habían consignado en presencia del jurado preguntas de las acusaciones tras ejercitar el acusado su derecho a limitar su declaración.

Tras deliberar y votar, la Sala de lo Penal del Supremo ha rechazado igualmente el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de E.S.R. y ha confirmado la sentencia dictada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Rollo.

De igual modo, impone al recurrente el pago de las costas ocasionadas con su recurso, incluidas las de la acusación particular.