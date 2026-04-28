El TSJCM anula la ZBE de Guadalajara y el Ayuntamiento dice que el fallo refuerza su postura

Archivo - Señalización de la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GUADALAJARA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que declara nula la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "refuerza" la postura del equipo de Gobierno municipal de impulsar una nueva normativa "más flexible" y adaptada a la realidad de la ciudad.

El alto tribunal ha estimado el recurso interpuesto por al menos una asociación y ha declarado la nulidad de pleno derecho de la ordenanza aprobada en marzo de 2024 por un motivo "de procedimiento", al no estar previamente aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), requisito exigido por la normativa estatal.

Tras confirmar el fallo, Esteban, en declaraciones a los periodistas, ha subrayado que "ha habido un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declara nula la ordenanza", aunque ha recordado que "no anula la obligación que tenemos los municipios de más de 50.000 habitantes de tener una zona de bajas emisiones".

El edil ha incidido en que la sentencia "viene a reforzar la posición del equipo de gobierno" que, semanas antes de conocerse el fallo, ya había anunciado una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2027 y el inicio de un nuevo procedimiento. "Anunciamos que íbamos a iniciar una nueva ordenanza que se adecuará a la situación de la ciudad de Guadalajara", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que la futura regulación será menos restrictiva y se aplicará solo cuando sea necesario. "Solo habrá restricciones los días que realmente haya emisiones", ha señalado, incidiendo en que en Guadalajara estos episodios "son mínimos, uno o dos veces al año".

Asimismo, Esteban ha apelado al "sentido común" en la aplicación de este tipo de normativas y ha valorado que "los tribunales están aplicando la lógica que debe imperar". "Creo que hay que revisar la norma a nivel nacional y no aplicar el 'café para todos'", ha añadido.

El concejal ha insistido en que la nulidad responde a "una cuestión de procedimiento porque no estaba aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)", documento que ahora sí está vigente, lo que permitirá al Ayuntamiento iniciar la tramitación de una nueva ordenanza. "Tenemos tiempo suficiente para, con un plan de movilidad, iniciar una ordenanza nueva absolutamente flexible", ha indicado.

"De alguna manera ha reforzado la postura del equipo de gobierno de que había que volver a empezar con una ordenanza nueva que va a ser más flexible", ha remachado Esteban, quien ha avanzado que el texto está siendo ya analizado por los servicios jurídicos municipales.

SE ABRE LA PUERTA A CAMBIOS EN LA ORA SI FUERA NECESARIO

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha defendido el nuevo sistema de estacionamiento regulado en la ciudad que se pondrá en marcha en unos días, al tiempo que ha asegurado que el Consistorio escuchará a los vecinos y no descarta introducir cambios si se detectan problemas en su funcionamiento.

"Lo primero que tengo que decir es que el Ayuntamiento escucha a los vecinos siempre", ha afirmado Esteban, en respuesta a las críticas surgidas tras la implantación del nuevo servicio, que incluye zonas de estacionamiento limitado y modificaciones en la regulación del aparcamiento.

El edil ha explicado que el nuevo modelo responde a una realidad común en las ciudades: el incremento del número de vehículos. "Donde antes había uno o ninguno, ahora hay dos o tres -coches- por vivienda", ha señalado, justificando la necesidad de ordenar el espacio público.

Entre las principales novedades, ha destacado la creación de 220 nuevas plazas para residentes, una de las principales demandas vecinales. "Se ha escuchado a los vecinos incrementando el número de plazas de residentes", ha subrayado, apuntando que estas tendrán un coste reducido, "por menos de tres euros al mes".

Además, ha avanzado la incorporación de un aparcamiento disuasorio con 450 plazas junto al instituto Brianda de Mendoza, que funcionará como zona verde con un coste de dos euros al día. "Van a ser muchas las personas que podrán dejar allí el coche todo el día", ha indicado. Respecto al funcionamiento del sistema, Esteban ha recalcado que el objetivo no es recaudatorio, sino mejorar la movilidad y facilitar la rotación. "Se trata de hacer compatible el uso del aparcamiento para todo el mundo", ha afirmado.

También ha aclarado que los límites de tiempo en la zona azul se mantienen sin cambios. "No hay ninguna novedad, los límites de dos horas más otras dos ya existían", ha explicado, frente a algunas críticas detectadas.

El concejal ha reconocido que el sistema se encuentra en fase de implantación y ha pedido tiempo para evaluar sus resultados. "Hay que dejar que las cosas se asienten, ver cómo funcionan y comprobar si producen más beneficios que perjuicios", ha señalado.

En cualquier caso, ha abierto la puerta a posibles modificaciones. "Si en algo nos hemos equivocado o hay que rectificar alguna cuestión, por supuesto que se hará", ha asegurado, insistiendo en que el Ayuntamiento atenderá las reclamaciones vecinales.

Finalmente, Esteban ha defendido que la regulación del estacionamiento es clave en el actual contexto urbano. "La movilidad y el aparcamiento son un problema en todas las ciudades", ha concluido.