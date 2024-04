UCLM apuesta por ensanchar oferta formativa por la vía de títulos no oficiales tras rozar el techo en grados y másteres

Propone ante la sugerencia de Page de eliminar titulaciones obsoletas que es mejor transformarlas a suprimirlas



El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, considera que la Universidad debería orientar su crecimiento en ofrecer un mayor catálogo de estudios no oficiales orientados a la formación permanente y a que sus estudiantes consigan una mayor empleabilidad.

Así se ha pronunciado en una entrevista con Europa Press, en la que ha reconocido que la UCLM está "al límite de capacidad" en titulaciones oficiales, con 28.114 alumnos y una tasa de cobertura de entre el 95% y el 97%, por lo que su reflexión es que la UCLM debería "adelantarse" porque estos títulos no oficiales "van a ser una necesidad" en la sociedad, con títulos "muy cortos pero muy específicos".

"Debemos aprovecharlo e incluso ir por delante del resto del sistema público en ofrecer una formación permanente flexible, que eso no lo tienen los títulos oficiales, y también a veces a la carta, no solo de las personas sino incluso de las empresas", ha proseguido.

En este punto, ha detallado que la Universidad ya está ofreciendo ese tipo de formación a algunas empresas que la demandan, con "títulos propios específicos para empresas", que no tienen que ver siempre, ha añadido, con las nuevas tecnologías, sino que también están relacionados con otros aspectos como la gestión de recursos humanos.

"Yo creo que por ahí va el futuro", ha insistido, aunque reconociendo que a veces "da un poco de miedo" porque "en general, los estudiantes no oficiales no entran en ningún ranking, en ninguna estadística, incluso no entran tampoco a la hora de recibir financiación".

"TRANSFORMAR" TITULACIONES POCO DEMANDADAS

Respecto a las palabras del presidente regional, Emiliano García-Page, que apostaba por "hacer un diagnóstico serio de qué grados debemos ir creando" pero "en paralelo" con "prescindir" de "aquellos que dejan de tener interés", el rector ha señalado que tomar decisiones así requieren de "un estudio profundo".

"Yo creo que lo que requiere es una reflexión importante de años. Cuando el número de estudiantes en un grado sea bajo durante un número de años importante a lo mejor hay que tomar una decisión", ha dicho.

En todo caso, ha señalado que esa decisión no tendría que pasar necesariamente por una eliminación de grados, sino que también puede consistir en "transformar" dichos estudios, poniendo como ejemplo lo hecho en algunas titulaciones de máster oficiales, en los que "antes de tomar esa decisión --de eliminarlos-- lo que hemos hecho es transformarlas en un modelo híbrido" en lugar de cien por cien presencial, algo con lo que "normalmente el número de estudiantes se incrementa", ha dicho.

MEJORA PARA RETENER EL TALENTO

En cuanto a la labor realizada durante los tres años en los que lleva ocupando el Rectorado de la UCLM, Julián Garde ha destacado la mejora de la Universidad en la retención del talento e incluso la captación de alumnos de otras regiones españolas o del extranjero, algo que se manifiesta, ha ejemplificado, en datos como el incremento en "más de 1.600 estudiantes" en titulaciones oficiales desde su primer año de mandato hasta los actuales 28.114.

Del mismo modo, también ha puesto en valor que la UCLM se haya colado entre las 700 primeras universidades del mundo según el Ranking de Shangai, un dato "importante" y que "demuestra de manera objetiva cómo hemos funcionado".

"Esta era una de las mayores preocupaciones que teníamos. Queremos retener el talento de la gente joven que estudia o que va a estudiar en la Universidad, que se quede aquí, en Castilla-La Mancha, y luego también nos preocupaba mucho la retención del talento en las personas jóvenes que quieren hacer carrera universitaria. Pero no solo retenemos, sino que empezamos a captar estudiantes", ha comentado.

Algo que se ha conseguido a través de "mejorar con fondos propios todas las convocatorias que están destinadas a jóvenes investigadores", abundando en que "algunas se mejoran en salario" y otras "en condiciones de desarrollo de la actividad investigadora".

"Eso hace que ahora mismo tengamos aproximadamente 300 investigadores financiados con fondos propios en la plantilla de todo el personal de la Universidad", ha indicado.

LOS FACTORES EXTERNOS "CONDICIONAN" EL CONTRATO PROGRAMA

Todo esto se ha hecho en un contexto de tres años que "no han sido nada fáciles para la universidad española en general y para la Universidad de Castilla-La Mancha en particular", ya que la UCLM se ha visto afectada por "una serie importante de factores externos" que han "condicionado" su funcionamiento, tales como el final de la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis energética o los cambios normativos como la reforma laboral, la modificación de la Ley de Ciencia o la entrada en vigor de la LOSU.

Cambios que, unidos a otros como las cotizaciones a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas o el aumento salarial de los empleados públicos, han provocado "el incremento de gastos no previstos" que, a pesar de todo, se han visto cubiertos al ir "revisando año a año" el contrato programa de la UCLM con la Junta.

"Nosotros diseñamos un contrato programa para cinco años, pero durante estos años todo lo que ha supuesto un incremento de nóminas por normativa, fundamentalmente estatal, se ha visto incrementado", ha precisado, opinando que el actual contrato programa es "muy positivo".

En todo caso, ha alertado de que "si todos estos factores no se corrigen" y la UCLM sigue "teniendo gastos externos", el contrato programa "se quedará pequeño e impedirá que hagamos todo lo que teníamos pensado hacer".

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Julián Garde ha aprovechado para presumir de la proyección internacional conseguida por la Universidad, "uno de los retos más importantes", consiguiendo formar parte de "proyectos tan competitivos de la Unión Europea" como 'Colours', una alianza de nueve universidades del continente que permite a la UCLM ser ahora "un campus, teniendo en cuenta a todos los estudiantes, de más de 129.000" alumnos.

El objetivo, ha especificado, es "mejorar el nivel de innovación en nuestros territorios", a través de una financiación para la totalidad del consorcio de 14 millones de euros, de los que a la UCLM le corresponden 1,6.

Además, la Universidad coordina el propio eje de innovación de este proyecto. "Creo que hay que ponerlo en valor. Es un logro que nos ha costado tiempo conseguir y hemos demostrado nuestra voluntad de querer ser una universidad relevante en su territorio".

ECHAR "EL RESTO" EN DEPORTE

Finalmente, ha hecho también un análisis de la labor de la Universidad en materia deportiva, un asunto en el que han "echado el resto". De este modo, ha recordado que la UCLM ha puesto en funcionamiento una normativa para conciliar la vida académica con la deportiva. "Eso hay que vivirlo. Para eso hay que entrenar dos veces al día y a la vez estudiar una carrera. Es cuando te das cuenta de que algo necesitas", ha abundado.

Julián Garde ha detallado que esta convocatoria se abre cada seis meses y, una vez que los estudiantes son admitidos, tienen asignado un tutor que gestiona cuestiones como cambios de prácticas o de exámenes "porque a veces están en un campeonato del mundo".

También ha puesto énfasis en que otra iniciativa que demuestra la "importancia" que se le está dando al deporte es que la Universidad está organizando en estos momentos 14 modalidades distintas de Campeonatos de España Universitarios.

"Genera riqueza en la sociedad, pero hay otra cosa que va a generar también: que van a conocer la UCLM, van a ver que aquí hay una normativa que permite conciliar vida académica con vida deportiva, que aquí hay ayudas económicas a los estudiantes deportistas, van a ver un entorno que, si les gusta más, yo les animo a que se vengan después a estudiar aquí", ha enfatizado.