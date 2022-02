La UCLM aumenta su rendimiento investigador pese a la caída de ingresos públicos en los últimos años, según el Ivie

TOLEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La caída de ingresos públicos a disposición de la Universidad de Castilla-La Mancha en los últimos diez años no ha mermado el rendimiento investigador de la institución académica, que según se desprende del informe 'La contribución socioeconómica de la Universidad de Castilla-La Mancha', elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha tenido un crecimiento en su número de publicaciones y en productividad por profesor superiores al sistema universitario público español.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) tuvo entre 2009 y 2018 una evolución positiva y equivalente al sistema universitario público español en rendimiento investigador, tanto en volumen, como en productividad y calidad, pese a una significativa caída de sus ingresos, especialmente entre los años 2011 y 2014, tal y como desvela el informe del Ivie, encargado de la propia institución académica.

Este estudio presenta un detallado análisis de las actividades docentes, investigadoras y de transferencia de conocimiento de la UCLM y del contexto en donde éstas se realizan, y ofrece estimaciones de los impactos directos e indirectos de sus actividades sobre una serie de variables económicas, laborales y sociales relevantes para las condiciones de vida de los ciudadanos castellanomanchegos, ha informado en nota de prensa la institución académica.

En lo referente a la actividad, recursos y resultados de la UCLM, el informe recoge que partiendo de esa fuerte caída de recursos a partir de 2011 y de un gasto en I+D de la Comunidad Autónoma per cápita de 107,9 euros por habitante frente a los 319,8 del conjunto nacional, la institución académica logró aumentar su rendimiento investigador. Así, multiplicó el número de publicaciones por 1,7 y dobló la productividad por profesor entre 2009 y 2018.

SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN

El promedio de sexenios de investigación de su profesorado fue de 2 --cercano a la media nacional (2,3)-- y más del 50% de sus publicaciones se situaron en el primer cuartil; mientras que en términos de transferencia en 2018 los ingresos por profesor en contratos de I+D y consultorías y prestación de servicios fue de 4 700 euros, misma cifra que en el resto de universidades públicas españolas.

Por lo que respecta a los resultados docentes, el informe refleja que la tasa de evaluación (créditos evaluados sobre matriculados), de éxito (créditos aprobados sobre evaluados) y de rendimiento (créditos aprobados sobre matriculados) es equivalente al de las universidades presenciales del sistema público español. Frente a ellas, destaca la tasa de abandono, casi diez puntos más baja en la UCLM (24,5 %) que en el sistema universitario español (SUE) (33,2 %).

En línea con la actividad docente de la UCLM, el trabajo realizado por el Ivie señala que la matrícula de estudiantes de grado ha caído desde 2010, condicionada por el Plan Bolonia, si bien muestra una tendencia al equilibrio que replica a la del sistema universitario español. Mientras, la de máster se ha multiplicado por 2,2, aunque su crecimiento es más moderado que el promedio del SUE.

Además, la tasa bruta de matriculación es alrededor de veinticinco puntos inferior en Castilla-La Mancha respecto al total nacional y, mientras en España ha crecido de forma moderada en casi cuatro puntos porcentuales, en esta Comunidad Autónoma se ha reducido en más de dos durante el periodo 2002-2003/2018-2019.

Atendiendo a la distribución de la matrícula por ramas de enseñanza, según los últimos datos oficiales disponibles correspondientes al curso 2019-2020, ésta no difería mucho en la UCLM del resto de universidades públicas españolas; y del total de títulos de Grado ofertados sólo dos (Enología y Podología) lo son en exclusiva teniendo en cuenta las diez universidades de su entorno de competencia.

En este sentido, el análisis realizado por el Ivie deja ver que en la UCLM el índice de ocupación en cuatro de las cinco ramas del conocimiento es menor que en el promedio de las universidades competidoras: las diferencias son inapreciables en Ciencias Sociales y Jurídicas, apenas inferior en tres puntos en Ingeniería y Arquitectura y en dos puntos en Ciencias, y alcanza el máximo de siete puntos en Artes y Humanidades; por el contrario, en Ciencias de la Salud el nivel de ocupación en la UCLM (110,4 %) supera en casi doce puntos al promedio de universidades del entorno (98,7 %).

En cuanto a la movilidad, las cifras recogidas por el Ivie muestran un fuerte crecimiento del total de estudiantes recibidos por la UCLM en los programas de intercambio y un estancamiento de los enviados en el periodo 2013-2014/2017-2018.

RECURSOS HUMANOS

L as medidas de contención y de racionalización del gasto público a partir de 2011 implicaron para la UCLM, de forma análoga al conjunto de universidades españolas, una pérdida en la autonomía de la gestión de sus plantillas. La más significativa fue la aplicación de una tasa de reposición a la renovación de los efectivos que provocó una reducción del personal docente e investigador (PDI) y del personal de administración y servicios (PAS).

Los datos del Ivie confirman que la UCLM terminó el periodo 2009-2010/2018-2019 con un número de PDI y PAS muy similar al que contaba al inicio del mismo, y que la mayor bajada se produjo en el curso 2012-2013, recuperándose a partir de entonces. Esos años, advierte el Ivie, coinciden con los de la adaptación al Plan de Bolonia, los cuales "deberían haberse caracterizado por una atención más personalizada y, por tanto, más exigentes en dotación de profesorado".

Continúa el documento apuntando que en el sistema universitario español, como consecuencia de la citada tasa, perdieron peso las figuras funcionariales a costa de un crecimiento de los contratados laborales (contratados doctores) y, fundamentalmente, de los profesores asociados; y que, en el caso de la UCLM, fue más acentuado el crecimiento de la figura del contratado doctor por lo que los déficits potenciales se cubrieron "con profesorado de mayor calidad teórica".

RANKINGS

La Universidad de Castilla-La Mancha ocupa alrededor del puesto 800 a nivel mundial y el 30 entre las universidades españoles de acuerdo con los rankings universitarios más destacados: el Academic Raking of World Universities (ARWU), popularmente conocido como el Ranking de Shanghái, el Times Higher Education (THE) y el QS World University Ranking. Además, la institución castellanomanchega aparece, según el Ivie, destacada en varios campos del conocimiento en los rankings internacionales por materias. Según estos, está entre las 75 mejores universidades del mundo en Veterinaria (pese a no ofertar esta titulación), entre las 150 en Turismo y las 200 en Ingeniería Química, lo que se traduce en estar entre las diez mejores universidades españolas en estos campos, junto a Ciencias Atmosféricas y Educación.