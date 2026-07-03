UCLM y Federación Europea de Balonmano colaborarán en el desarrollo de un 'índice de jugadores' basado en IA

CIUDAD REAL, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real y la Federación Europea de Balonmano (EHF) han firmado un acuerdo de colaboración pionero destinado a llevar a un nuevo nivel la evaluación del rendimiento de los jugadores en los Campeonatos de Europa de la EHF.

El acuerdo, de cinco años de duración, permitirá desarrollar un 'índice de jugadores' basado en datos y en inteligencia artificial que servirá de referencia para la selección de los mejores jugadores y jugadoras --es decir, el equipo ideal del torneo-- en el EHF EURO, la competición de selecciones nacionales más importante de la Federación Europea de Balonmano.

Los investigadores de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real Eusebio Angulo, Julio Alberto López y Francisco Pascual Romero son los responsables de este proyecto que dirige el departamento de Servicios Deportivos y de Competición de la Federación. En la actualidad, la selección del equipo All-Star se basa en las valoraciones de un grupo de expertos con amplia experiencia y un profundo conocimiento del balonmano internacional.

El reto de este nuevo proyecto consiste en complementar los conocimientos de los expertos con herramientas capaces de traducir parte de ese proceso de evaluación en criterios explicables y reproducibles que ayuden a comprender mejor los factores relacionados con el rendimiento deportivo.

Con este fin, el sistema integrará técnicas avanzadas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos deportivos, capaces de evaluar el rendimiento de los jugadores profesionales, teniendo en cuenta el contexto competitivo y los patrones de rendimiento observados durante la competición.

Uno de los aspectos más importantes será la capacidad del sistema para explicar sus recomendaciones. Además de identificar qué jugadores han tenido un mejor rendimiento durante un torneo, la herramienta podrá señalar qué factores han influido en esa valoración y la ponderación asignada a cada uno de ellos, ha informado la UCLM en un comunicado.

De este modo, todos podrán comprender mejor los factores que influyen en la selección de un jugador concreto, lo que reforzará la comprensión y la confianza en el proceso de evaluación. El primer hito de esta colaboración es el Campeonato de Europa Femenino de la EHF 2026, que se disputará del 3 al 20 de diciembre en Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía, y para el que está previsto que el nuevo 'índice de jugadores' se utilice a nivel interno durante el campeonato.

Está previsto que la interfaz pública esté operativa para el Campeonato de Europa Masculino de la EHF 2028. Los investigadores Angulo, López y Romero coinciden en que "esta colaboración sitúa a la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real y a la Universidad de Castilla la Mancha a la vanguardia del balonmano de alto rendimiento".

Según explican, la EHF "es el organismo más importante del balonmano europeo y uno de los más importantes del balonmano mundial. Este acuerdo nos brinda la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos e investigaciones al balonmano de más alto nivel, gracias a la colaboración con la EHF. Esperamos que este índice de jugadores que estamos desarrollando permita ayudar a expertos, entrenadores y federaciones a entender y evaluar mejor el rendimiento deportivo de los jugadores".

Por su parte, el presidente de la comisión de métodos de la EHF confía en que el proyecto, gracias a la colaboración con la UCLM, "garantice la integridad metodológica, la validación por parte de expertos, la transparencia y la aplicabilidad práctica en todas las competiciones de la EHF".