La UCLM, Pedro Barato, Rosalinda Tejera y César Lumbreras entre los premios de periodismo Legado Quijote 2026

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, durante la presentación del fallo. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real ha acogido este viernes la presentación del fallo de los Reconocimientos Nacionales de Periodismo y Comunicación Legado Quijote, con 8 galardonados, y que serán entregados en una gala el próximo 22 de septiembre.

La Universidad de Castilla-La Mancha, María Peral, Javier Ruiz Martínez, Rosalinda Tejera Lizano, César Lumbreras Luengo, Pedro Barato, Jaime Quevedo y Mariano Cieza recibirán este año unas distinciones que nacieron en 2025 vinculadas al programa Legado Quijote y que alcanzan ahora su segunda edición con la vocación de consolidarse en el panorama nacional, según ha informado la Diputación por nota de prensa.

La encargada de desvelar los nombres ha sido la directora de los reconocimientos, la periodista criptanense María Manjavacas, quien ha reconocido que la selección "ha sido difícil" precisamente por la diversidad y calidad de las trayectorias valoradas. Manjavacas ha dibujado, uno a uno, el perfil de los distinguidos y ha encontrado un denominador común entre todos ellos: "muchos años de profesión y una manera responsable de ejercer la comunicación".

La Universidad de Castilla-La Mancha ha sido reconocida coincidiendo con sus cuatro décadas de trayectoria y por su contribución a la vertebración de la región, a la generación y retención del talento y a la consolidación de una enseñanza universitaria de calidad vinculada al territorio. Manjavacas ha destacado especialmente la oportunidad que ha supuesto para generaciones de castellano-manchegos poder formarse sin tener que abandonar su tierra.

El periodismo de ámbito nacional estará representado por María Peral, ciudadrealeña, adjunta al director de El Español y responsable de su información judicial, de quien la directora ha resaltado el rigor y la solvencia con los que ha construido una dilatada trayectoria como referente del periodismo de tribunales.

Junto a ella, los reconocimientos ponen también el foco sobre el periodismo de proximidad, "el que probablemente afecta y hasta interesa más al ciudadano", en palabras de Manjavacas. En este ámbito han sido distinguidos Javier Ruiz Martínez, profesional de la radio y director regional de Onda Cero, por su capacidad para conectar con la realidad de la calle, escuchar y dar voz a quienes no siempre la tienen; y Rosalinda Tejera Lizano, directora de El Semanal de La Mancha, por una trayectoria marcada por la cercanía, la independencia, el rigor y un periodismo que sitúa a las personas en el centro de la información.

La especialización periodística tiene este año uno de sus grandes referentes en César Lumbreras Luengo, director y presentador desde 1984 de Agropopular, en la Cadena COPE. Más de cuatro décadas dedicadas a contar la actualidad del campo y a trasladar las inquietudes de agricultores y ganaderos lo han convertido, según ha explicado Manjavacas, en "una de las voces más reconocidas y apreciadas del mundo rural español", capaz de mostrar también el componente humano que existe detrás de cada explotación, cada cosecha y cada familia.

Precisamente al mundo rural pertenece también otra de las voces distinguidas, Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. En su caso, los reconocimientos valoran su capacidad para comunicar "desde el otro lado", trasladando ante la sociedad y las instituciones españolas y europeas los problemas y reivindicaciones de agricultores y ganaderos y contribuyendo a hacer visible la realidad del campo.

La cultura, estrechamente vinculada al espíritu de Legado Quijote, está presente a través de Jaime Quevedo, editor, periodista, promotor cultural y fundador de Ediciones Soubriet. Su labor editorial, con más de un centenar de títulos publicados y la recuperación y difusión de obras estrechamente relacionadas con la provincia, como las de Francisco García Pavón, ha contribuido a preservar la memoria cultural y literaria de la tierra.

CONVERTIR A LOS RECONOCIDOS EN PRESCRIPTORES DE CIUDAD REAL

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha situado precisamente ahí uno de los principales valores de la iniciativa, ya que no es otra que reconocer trayectorias relevantes y, al mismo tiempo, sumar voces capaces de proyectar la provincia. "Es bueno que reconozcamos a comunicadores y que los convirtamos en prescriptores de nuestra tierra", ha dicho.

Valverde ha comentado que los distinguidos son referentes de diferentes ámbitos de la comunicación y representan valores como "la honestidad, la responsabilidad y el rigor", cualidades que adquieren, a su juicio, una especial relevancia en el actual contexto informativo. De ahí que haya defendido la necesidad de reconocer públicamente una comunicación "seria" que relate la realidad con "certeza y veracidad".

Ha relacionado los reconocimientos con la ambición global de Legado Quijote, concebido para unir cultura, territorio, patrimonio, gastronomía, comunicación e identidad en torno a una referencia universal estrechamente ligada a Ciudad Real. Ha considerado que la provincia dispone de un legado que todavía puede proyectarse con mayor intensidad y ha apelado a la responsabilidad colectiva de ponerlo en valor.

En este sentido, ha explicado que la suma de iniciativas permitirá mostrar de una forma "más certera" lo que ofrece Ciudad Real, aumentar su conocimiento exterior y hacer de la provincia un territorio cada vez "más admirado, visitado y atractivo".

Valverde ha expresado, además, su confianza en el recorrido futuro de unos reconocimientos que afrontan su segunda convocatoria. "Este no es sino un paso más" hacia su consolidación, ha afirmado, antes de expresar su deseo de que los Reconocimientos Nacionales de Periodismo y Comunicación Legado Quijote crezcan hasta convertirse en "un gran referente a nivel nacional".

IDENTIDAD, PERTENENCIA Y EMBAJADORES DE LA PROVINCIA

La vicepresidenta primera y responsable del Área de Impulso Sociocultural y Turístico, María Jesús Pelayo, ha enmarcado los reconocimientos dentro de una estrategia que comenzó el pasado año con la idea de partida de que "el Quijote no podía ser solo una referencia cultural", sino una herramienta para conocer mejor la historia, reforzar el vínculo con el territorio, proyectar Ciudad Real y generar identidad y orgullo de pertenencia.

Los Reconocimientos Nacionales de Periodismo y Comunicación abren así la programación de la segunda edición de Legado Quijote, que este año se completa, según ha explicado Pelayo, con la Ruta Provincial de los Valores Quijotescos, exposiciones pictóricas, encuentros culturales, las Tardes del Quijote y la formación de agentes del territorio.

La entrega de los ocho reconocimientos tendrá lugar el martes 22 de septiembre en el Paraninfo Ernesto Martínez Ataz de la Universidad de Castilla-La Mancha, una jornada concebida para que Ciudad Real vuelva a situar al periodismo, la comunicación y la identidad de nuestra tierra en el centro de atención.