La UCLM pone rostro a la excelencia y reconoce a los alumnos con las mejores notas en la PAU de Castilla-La Mancha

CIUDAD REAL 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno regional han rendido homenaje este lunes al talento, el esfuerzo y la excelencia académica de los 13 estudiantes que han obtenido las mejores calificaciones en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Castilla-La Mancha.

Durante un acto celebrado en el Paraninfo de la institución académica y presidido por el rector de la UCLM, Julián Garde, y el consejero de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, los estudiantes han recibido el reconocimiento a unos expedientes marcados por la excelencia, la constancia y el esfuerzo mantenido durante todo el curso.

El reconocimiento ha estado encabezado por Gabriela Márquez García-Moreno, alumna del IES Torreón del Alcázar, de Ciudad Real, que ha logrado la máxima calificación posible, un 14 sobre 14, después de obtener también un 10 en su evaluación académica.

Márquez ha intervenido en representación del alumnado premiado y ha reconocido la dificultad del último curso, aunque ha defendido que puede superarse con esfuerzo. "Es un curso difícil, pero no imposible", ha afirmado.

La estudiante ha asegurado que este año le ha enseñado la importancia de la constancia, la buena organización y no rendirse, antes de destacar la ilusión con la que afronta el comienzo de la etapa universitaria.

"Todos nosotros emprendemos una nueva etapa, la universitaria, y la afronto con especial ilusión", ha señalado Márquez, que también ha agradecido al equipo de la UCLM su dedicación hacia los estudiantes.

En representación del alumnado que ya ha comenzado su etapa universitaria ha participado Paula Jurado, estudiante de Ingeniería Industrial en el Campus de Ciudad Real y mejor expediente de la PAU del pasado año.

Jurado ha recomendado a los estudiantes que no afronten con nerviosismo su llegada a la Universidad y los ha invitado a quedarse en la UCLM, donde, según ha asegurado, se sentirán queridos y acompañados.

También les ha aconsejado que vayan más allá del ámbito estrictamente académico, que sean inquietos, exploren y busquen oportunidades durante sus años universitarios.

Junto a Gabriela Márquez, han sido reconocidos Carlos Burcio Arenas, del IES Lazarillo de Tormes de Almorox, con un 13,9; Sara Lozano Sobrado, del IES Princesa Galiana de Nambroca, con un 13,7; y Marina del Valle Morales, del IES Santa María de Alarcos de Ciudad Real, con un 13,9.

También han recibido este reconocimiento Miguel López-Higueras Contreras, del Colegio Santa Clara de Noblejas, con un 13,9; Carmen Hernández Vázquez, del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, con un 13,7; y Alba Adán Serrano, del IES Francisco Nieva de Valdepeñas, con un 13,9.

La relación de estudiantes distinguidos incluye además a Gonzalo Fernández-Gallardo Lobato, del IES Olías del Rey, con un 13,9; Silvia Gómez Santos-Olmo, del IES Modesto Navarro de La Solana, con un 13,9; e Inés Ferrín Ropero, del IES Alto Guadiana de Tomelloso, también con un 13,9.

Completan el grupo Lucía Martínez Peña, del IES Fray Luis de León de El Provencio, con un 13,9; Alejandra García Garrido, del IES Santa María de Alarcos de Ciudad Real, con un 13,8; y Silvia Ortiz Merino, del IES Torreón del Alcázar de Ciudad Real, con un 13,9.

MÁS ALUMNOS CON NOTAS ALTAS ELIGEN LA UCLM

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado que este reconocimiento constituye "uno de los actos más bonitos" que celebra la Universidad, al permitir visibilizar el talento existente en Castilla-La Mancha y poner en valor el esfuerzo del alumnado con mejores expedientes.

Garde ha señalado que una parte importante de los estudiantes que han superado la PAU permanecerá estudiando en la Universidad regional y ha subrayado el cambio de tendencia registrado durante los últimos cinco años entre los jóvenes con calificaciones más elevadas.

Según ha explicado, un informe publicado recientemente por la UCLM refleja que, desde 2021, ha aumentado la probabilidad de que el alumnado con mejores expedientes decida continuar su formación universitaria en Castilla-La Mancha, frente a lo que ocurría en años anteriores.

Como ejemplo, ha citado el caso de una de las alumnas con mejor nota en el Campus de Albacete, que ha elegido cursar Ingeniería Mecánica en esa misma ciudad.

Aunque todavía se desconoce cuántos de los 13 estudiantes reconocidos optarán finalmente por la UCLM y cuántos se marcharán a universidades de otras comunidades, Garde ha asegurado que varios alumnos con notas muy altas ya han decidido quedarse.

El rector ha admitido que a estas alturas del proceso resulta complicado convencer a quienes ya conocen las plazas obtenidas dentro y fuera de la región, aunque ha confiado en que algunos de ellos todavía puedan decantarse por la Universidad de Castilla-La Mancha.

MATRÍCULA GRATUITA PARA 300 ESTUDIANTES

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha felicitado a los estudiantes premiados y ha asegurado que representan "un ejemplo para toda la ciudadanía y, en especial, para los jóvenes".

Pastor ha recordado que unos 300 alumnos con excelencia académica podrán beneficiarse de la gratuidad de la matrícula de segundo curso en los estudios de grado de la UCLM, una medida que supondrá para sus familias un ahorro anual de alrededor de 2.000 euros.

El consejero también ha destacado que el porcentaje de aprobados en la convocatoria ordinaria de la PAU ha alcanzado el 96,87 por ciento en el distrito universitario de la UCLM, más de dos puntos por encima de la media nacional.